MotoGP retiró oficialmente el número 46 que utilizó Valentino Rossi, el expiloto nueve veces campeón del mundo de motociclismo, en una ceremonia celebrada este sábado en el marco del Gran Premio de Italia. El corredor más ganador de la categoría le puso fin a su trayectoria después de disputar el GP de Valencia, en 2021.



“Tengo que dar las gracias por todo esto, es increíble. Oh, me duele la espalda y las rodillas, así que me di cuenta de que estoy mayor. Pero fue increíble, gracias a todos”, expresó el excorredor en declaraciones reproducidas por el sitio Motorsport.

A lo largo de su carrera, “El Doctor”, quien recibió un trofeo especial con su emblemático número, ganó un título con Aprilia en la categoría 125 cm3 en 1997 y otro más en 250 cm3 en 1999. Después obtuvo el campeonato de la categoría de 500 cm3 en 2001, antes de que estas motos fueran sustituidas por las actuales de 1000 cm3.

Ya en la nueva era, con las máquinas actuales de MotoGP, Rossi sumó otros seis campeonatos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009). El último triunfo del italiano fue en 2017, mientras que su último podio fue en el Gran Premio de Andalucía 2020.

Del acto de retirada del número participaron algunos de sus rivales de los últimos años en MotoGP, como el campeón del mundo de 2020 de MotoGP, el español Joan Mir, su compatriota Raúl Fernández, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, el español Alex Rins y todos los pilotos de sus distintos equipos VR46 en el campeonato del mundo.

Además, de la ocasión formó parte el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el portugués Jorge Veigas, entre otras, personalidades.

Tras retirarse de la actividad, Rossi corre en la categoría de automovilismo GT World Challenge Europe con WRT y Audi, a la par que administra su propio equipo de carreras durante los fines de semana de los grandes premios.

El regreso del MotoGP a Argentina

La última vez que el MotoGP corrió en el país fue el 3 de abril, en el marco del Gran Premio de la Argentina, ganado por el piloto español Aleix Espargaró (Aprilia), en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. El podio fue completado por los otros españoles, Jorge Martin (Ducati), y Alex Rins (Suzuki).

En esta ocasión, la máxima categoría del motociclismo regresó al país tras dos años de pandemia de coronavirus.