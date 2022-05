Este viernes 27 de mayo, el presidente Alberto Fernandez, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el aumento del piso de Ganancias. Del acto también participó el cosecretario general de la CGT y de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina, Héctor Daer, que destacó la medida y se refirió a la formación de precios de los alimentos en diálogo con AM750.

“Los que acopian en la intermediación entre compra y venta son los que aumentan sus ganancias”, aseguró Daer en diálogo con "Toma y Daca" por AM750. Además, criticó el carácter especulativo de algunos empresarios de alimentos y planteó la necesidad de trabajar para que la rentabilidad no sea por “aumento de precios”, sino por “aumento de la oferta y ganar por volumen”. “Hay que volver a que la inversión tenga una rentabilidad ética y no sólo especulativa”, señaló.

En ese sentido, el secretario general de FATSA destacó la importancia de trabajar para que “los aumentos salariales no se vean afectados por el impuesto a las Ganancias ni la inflación” y que no se deteriore la capacidad de compra de los trabajadores. Respecto de la discusión de los salarios, el sindicalista indicó que es necesario "ganarle a la inflación porque es la única forma de generar crecimiento".

El titular de la CGT aseguró que no hubo tensiones al interior de la coalición de gobierno sore la actualización del piso del Impuesto a las Ganancias. “Si uno no pone los temas en la agenda política, a veces no se discuten”, declaró Daer y recordó que en el 2019, hacia el final del gobierno de Macri, había más de 2 millones de trabajadores afectados por la cuarta categoría del gravamen.

El monto mínimo para tributar Ganancias pasó a ser 280.792 pesos según anunció ayer el gobierno nacional. El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa confirmó que el aguinaldo de junio quedara excento del impuesto.