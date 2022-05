El pogo también es cosa de chiques. Y así lo confirma el Festival C Pibe, el primer evento musical con espíritu rockero destinado a las infancias y a sus familias que se realizará este domingo desde las 14, y hasta las 19, en el espacio cultural C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271). La propuesta es completa. Siempre con la música acompañando, habrá actividades para todos los gustos y edades: pruebas de circo y telas, rincón de lectura con biblioteca infantil, un sector de exploración sonora a cargo de Suflaifla, maquillaje artístico, manualidades y comidas ricas. Diversión asegurada para todas las generaciones. Las entradas se pueden adquirir en: ticketek.com.ar/festival-c-pibe/c-complejo-art-media



Sin dudas, el plato fuerte será la sección musical. En esta primera edición, que contará con la conducción de Nico Gentile, estarán presentes la banda de rock Los Raviolis, el grupo Los Rockan, integrado por clowns y músicos que interpretan versiones de las canciones de María Elena Walsh, y Mr. Mágiko, ilusionista, comediante, músico y compositor que ofrecerá un show que combina magia, música y humor disparatado.

Los Rockan

“Este no es un festival más, sino un mega servicio a la crianza”, anuncian Valeria Donati y “Gabichu” (Gabriel Wisznia), líderes de Los Raviolis y responsables de la programación y curaduría del festival. “Las propuestas están orientadas para los chicos y las chicas, pero los adultos también tienen espacios para distenderse, pasarla bien y compartir una tarde de juego con sus hijes. La idea es que toda la familia pueda venir a disfrutar”, agrega Donati.

“Que exista un festival así, de forma mensual, es algo interesante como propuesta”, dice por su lado Gabichu. “En esta oportunidad seremos los anfitriones, y nuestra intención es estar en la próximas ediciones. Los Raviolis es una banda muy festivalera. Nuestras presentaciones son muy arriba, con mucho pogo y mucho rock”.

Desde 2012, Los Raviolis divierten a grandes y chicos por igual. “Nosotros somos los hijos del rock, y nuestros hijos son los nietos del rock. Y eso nos une”, señalan al respecto los músicos. “Hay espectáculos para chicos que simulan ser rockeros, pero no es nuestro caso. En Los Raviolis no hay impostación. Somos una banda auténticamente rockera. Y nuestros recitales son para todos, porque siempre aparecen canciones de nuestra generación como “Ala Delta”, o tocamos un solo de “Jijiji” o una llamada de Queen o Led Zeppelin. Y compartir eso con los pibes nos parece que es lo más educativo y de mayor calidad que le podemos presentar a una familia. No hay música para chicos y música para adultos. La música tiene que tener calidad, y nosotros tenemos que ofrecer ese menú a los pibes”, afirma Gabichu.

El grupo encuentra inspiración en bandas como Nirvana, Los Beatles, Los Ramones o Los Rolling Stones, tanto que las remeras que visten sobre el escenario lucen estampas de emblemáticas tapas de discos de rock intervenidas con los “raviolitos” a los que alude el nombre de la formación. Y llamar a sus conciertos “misas ravioleras” ya es un clásico. Allí, la ceremonia consiste en ponerle música a los conflictos entre mapadres e hijes y reírse de las miserias y maravillas que conlleva “la crianza responsable”.

“El rock es el género que más nos identifica en sus letras y en sus melodías, y es el lenguaje más cómodo que encontramos para contar lo que nos pasa y hacer catarsis con otros padres y madres acerca de las vivencias y desventuras que tenemos desde la maternidad y la paternidad”, comparte Donati.

Pero no todo es rock, según advierte la cantante, porque el repertorio de Los Raviolis también incluye cumbia, tango, boleros, rumba y flamenco. “Los diferentes estilos musicales que elegimos dependen de los temas que abordamos. Nos parece que está bueno acercarles a los pibes distintos tipos de música. Eso nos divierte y nos hace pasar un buen rato también a los que estamos arriba del escenario”.

Todo indica que el Festival C Pibe continuará y será una de las citas obligadas de la agenda cultural infantil. “Esperamos que este encuentro sea una fiesta y que sea el primero de muchos. Queremos que venga mucha gente y que nos apoye, porque nuestro deseo es que el festival llegue para quedarse”.