Una enfermera que estaba desaparecida desde el jueves fue encontrada asesinada hoy dentro de su auto y su expareja apareció ahorcado en un árbol a pocos metros, en la localidad chaqueña de Coronel Du Graty, por lo que la principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.



El hallazgo ocurrió esta mañana, alrededor de las 11.30 en una zona boscosa del camino vecinal Valenzuela, a unos 10 kilómetros al norte de la mencionada ciudad del departamento Mayor Luis Jorge Fontana, en el sudoeste de Chaco.



Personal de la comisaría de Coronel Du Graty junto con Investigaciones, Bomberos y Rural de Villa fueron movilizados a esa zona por la presencia de un Volkswagen Gol Trend gris que pertenecía a Miriam Peloso (46), desaparecida desde el jueves.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el asiento trasero del rodado estaba el cadáver de la enfermera, mientras que el de su expareja, llamada José Luis Niz (47), apareció ahorcado en un árbol ubicado a pocos metros.



En el lugar, la fiscal Gisela Oñuk supervisó las tareas del personal del Gabinete Científico, quienes determinarán los causales de muerte.



Según las fuentes, Peloso fue vista por última vez hacía dos días vestida con jeans color negro, zapatilla tipo chatita marrón y se movilizaba en el Gol, aparentemente junto con Niz, de quien se había separado el 8 de abril último.



Los pesquisas realizaron desde entonces un operativo de búsqueda, recorrieron la localidad con el fin de recaudar información del paradero de la mujer y esta mañana, previo a que encontraran los cuerpos, allanaron el domicilio de Niz.



Al respecto, la fiscalía le dio intervención al Departamento Lucha Contra la Trata de Personas, División Canes de Resistencia y División Inteligencia Criminal.



Tras el hallazgo, Oñuk dispuso que en las próximas horas sean realizadas las autopsias en la morgue judicial ubicada en el hospital de Villa Angela para determinar fehacientemente las causas de las muertes.



No obstante, el médico forense estableció a simple vista que la víctima murió como consecuencia de una "asfixia mecánica" y que tenía golpes en el rostro y signos de defensa.



"Ellos habían ingresado a un campo se ve que de una manera muy violenta porque el auto estaba roto en su parte delantera", dijo la fiscal Oñuk.



La funcionaria judicial añadió que el 8 de abril la mujer había hecho una exposición en la comisaría de Coronel Du Graty, donde dejó constancia que su concubino se retiró de la casa a raíz de haber finalizado la relación sentimental. No obstante, los pesquisas determinaron que no había registro de denuncias previas por violencia de género.



Peloso, que trabajaba en el hospital local, tenía cuatro hijos como producto de su primer matrimonio.