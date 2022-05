A siete años del primer grito de Ni Una Menos, este viernes la calle volverá a ser el lugar para las demandas de la marea que no se cansa de exigir "Libres y con vida nos queremos". Esta tarde, en el centro cultural La Toma se realizará la última asamblea de cara a un nuevo 3J, organizado por el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria, que reúne a más de 80 organizaciones. La marcha partirá desde la plaza San Martín, donde la concentración comienza a las 16. En el festival, en el Parque Nacional a la Bandera, habrá lectura de proclama y feria de la economía popular. También, será gratis el Transporte Urbano de Pasajeros, entre las 15 y las 22, para asistir a la movilización. El reclamo de la perspectiva de género en la justicia será una de las demandas de la movilización.

Según datos del Observatorio de Femicidios de La Corriente, espacio que tiene como referente a la concejala Norma López, en lo que va de 2022 hubo 28 femicidios (7 íntimos y 21 en contexto de criminalidad) en la provincia de Santa Fe. En tanto, la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario recibe un promedio de 40 denuncias por día. Al Teléfono Verde de la Municipalidad (0800 444 0420) ingresaron más de 2700 llamadas; y el Contacto Violeta (por WhatsApp, al 3415781509) registró 4300 mensajes, dato similar al del año pasado.

La militante del Moviento Evita y NUM Rosario, Majo Poncino, recordó que "Ni una menos pasó de ser una consigna, un hashtag agitado en las redes sociales, en 2015, a partir del femicidio de Chiara Páez en Rufino, a un movimiento feminista internacional que acumula un grito desgarrador de bronca e impotencia donde el dolor se organiza en lucha". Por eso, a 7 años de aquel primer Ni Una Menos "la conciencia y la visibilización sobre las violencias como problemática social se profundizó, pero no disminuyeron los femicidios, travesticidios y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente". En ese sentido, mencionó "los registros que llevan adelante agrupaciones feministas como Ahora que sí nos ven, que da cuenta de que hasta abril en Argentina hubo un femicidio, transfemicidio o travesticidio cada 28 horas. Hay ministerios, hay leyes, hay presupuestos, pero se sigue llegando tarde", lamentó.

En ese sentido, amplió: "Crecen los femicidios y transfemicidios, crecen las emergencias sociales y sanitarias que vulneran aún más nuestras vidas. Del 'paren de matarnos' a 'vivas, libres, desendeudadas nos queremos' sumamos 'cuidadas'. Porque entendemos que quienes tienen que cuidarnos no lo hacen". Y consideró que "el Poder Judicial, para este 3J, es central. El camino de la justicia es largo, burocrático y trabado cuando se trata de denunciar situaciones de violencias y generar medidas de seguridad".

En relación a los datos de femicidios que registró el espacio de La Corriente (118 en el país hasta el 28 de mayo; 3 transfemicidios/travesticidios), la concejala Norma López planteó: "Necesitamos más formación en nuestras fuerzas de seguridad, desde derechos humanos y perspectiva de género. Necesitamos que haya una mayor vinculación territorial en relación al Estado, la Justicia y las organizaciones, porque el caso de Nora Escobar en Granadero Baigorria refleja claramente que era crónica de una muerte anunciada. Había tenido la valentía de hacer denuncias y el Estado no pudo llegar a protegerla. Necesitamos una justicia que cumpla con su deber, escuche e implemente perspectiva de género en todas las instancias; y sobre todo, avanzar en mejores programas de desarrollo e inclusión para mujeres, mejores programas en prevención de violencia y más presupuestos en todas las áreas".

El informe agrega que como consecuencia de los femicidios, 68 niños y niñas quedaron sin mamá (aplicable a la Ley Brisa), de los cuales 10 son de Santa Fe. En tanto, sobre los casos enmarcados en la criminalidad organizada, Rosario registró 20.

Liliana Leyes, referente de Organización de ATE Rosario, recordó el femicidio de Chiara en 2015 y trazó una línea con el caso de Nora Escobar, registrado este mes en Granadero Baigorria. "Un femicidio muy parecido (su cuerpo no fue encontrado en el primer allanamiento en la casa de quien fue su pareja) porque se repite una justicia machista y patriarcal, carente de perspectiva de género. Creo que eso es lo que en todo el país va a atravesar este 3 de junio". En ese sentido, planteó que "quienes integran el sistema judicial deben tener formación en Ley Micaela permanente. En el caso de Nora hubo muchas compañeras acompañando y por eso pudo develarse dónde estaba el cuerpo, porque el fiscal no tuvo perspectiva". Ante ello, agregó que el miércoles 1 de junio habrá una acción en el Centro de Justicia Penal, desde las 10.

Poncino enumeró otras demandas: "El diagnóstico también dice que necesitamos dejar de endeudarnos para que la remuneración del trabajo no se licúe en los pagos de las deudas 'no bancarias' por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad que crecieron a ritmo acelerado a partir de los megatarifazos y la hecatombe macrista. Necesitamos ganar en la formalización y valorización de la tarea diaria que permite generar ingresos a través de una actividad laboral, de la economía popular; que las leyes y regulaciones exijan la distribución equitativa de las responsabilidades de crianza, de espacios institucionalizados para las infancias porque el tiempo libre también es un capital para desarrollarse. Necesitamos políticas que regulen el cuidado y la crianza de les niñes para que no recaiga sólo en ellas. Necesitamos saber de Tehuel, ¿dónde está? Las vidas trans, también valen. Necesitamos del cumplimiento efectivo de la IVE, de la ESI, del cupo laboral trans, de una reforma judicial feminista, de sindicatos sin violencias, de paridad. Necesitamos seguir profundizando en políticas que transformen la realidad para una sociedad más igualitaria".

En tanto, como parte de las actividades previas, hasta mañana hay tiempo para enviar a [email protected], una foto personal o de una organización, con consignas como "Ni Une Menos, vives y libres nos queremos", "Reforma Judicial Feminista", "¿Dónde está Tehuel?", para que sean proyectadas en el escenario del 3J y redes sociales del Comité.