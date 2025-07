Ariel Winograd está anclado en los noventa. No porque no haya podido superar aquella década en la que pasó de todo en la Argentina, sino porque desde 2022 que el director y showrunner está trabajando en proyectos audiovisuales sobre ese tiempo que transcurrió entre la fantasía del 1 a 1, la tragedia social, la ostentación y la frivolidad narcotizante que imperó en la sociedad al deseo aspiracional de pertenecer al Primer Mundo. El rodaje de Coppola, el representante, la serie de Disney+ sobre el hombre que acompañó a sol y sombra a Diego Maradona en los agitados años menemistas, fue el comienzo de un recorrido que lo llevó a filmar Menem, la flamante serie de Prime Video que se estrenó esta semana y ya se convirtió en el contenido más visto de la plataforma de streaming en Argentina y Uruguay. Una serie que nadie quiere perderse. “Menem y los noventa son parte de nuestra historia”, subraya Winograd en la entrevista con Página/12.

Abordar en una ficción la figura de Carlos Saúl Menem, el presidente que llevó adelante el plan de privatizaciones de las empresas estatales, no era un trabajo sencillo. El fuerte contraste entre la seducción perversa y desplegada a los cuatro vientos por el ex presidente y su excluyente pero atractivo plan económico -no sin dosis de corrupción- convirtieron a los noventa en un tiempo tan real como ficcional. La serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Juan Minujín y Jorgelina Aruzzi intenta captar aquella cultura, trabajando en el plano público pero también en el privado de Menem, en un recorrido en el que "la pizza y el champagne” se entrecruza con los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel, la Aduana paralela, la corrupción, la muerte de Carlos Menem Junior, la escandalosa separación de Zulema Yoma y la búsqueda de la reelección, entre tantas otras cosas que sucedieron en el primer mandato en el que transcurre esta primera temporada.

“Menem es uno de los personajes políticos más importantes de la historia argentina. La década del noventa se define por sí misma. Recuerdo que tenía 13 años cuando comenzó y volverla a revisarla, construir, inventar y jugar sobre esos años fue también como un viaje al pasado para todos los que la hicimos. Es una década muy visual. Recrearla fue algo muy divertido en términos artísticos”, explica Winograd, el director detrás de películas como El robo del siglo, Hoy se arregla el mundo y Cara de queso, entre otros films.





“La temporada está pensada estructuralmente como si fuera el arco emocional de una película, en la cual el personaje empieza de una manera y se modifica en el momento en el cual se le cae la careta", detalla el director y showrunner. "Y a partir de las heridas aparece la verdad verdadera, con esta cosa medio Joker del cómo seguir. Estuvo pensado que entre de esa manera y que puedas atravesar con Menem el arco emocional de su propia vida. En la investigación que hicimos nos dimos cuenta que contar todo el menemismo en una serie era imposible, por la cantidad de cosas que pasaron en esa década, en tan poco tiempo”.

-¿Qué no querías contar?

-No hubo algo que no quisiera contar, sino que sí tenía claro qué es lo que no quería hacer. No quería hacer una serie solemne, no quería hacer una serie que juzgue a los personajes, no quería que hubiera una bajada de línea sobre cada decisión. Eso fue como una guía. Teníamos que situarnos en el punto de vista de los personajes para darle verosimilitud. No los teníamos que amar, no los teníamos que odiar, sino acompañarlos y estar lo más cerca posible de ellos en los momentos buenos y en los malos. La serie es una invitación a los espectadores a un viaje inmersivo a los noventa. Lo que seguro no queríamos era hacer, repito, era una serie solemne. No nos propusimos hacer un análisis político sobre los noventa ni mucho menos una serie de investigación que descubriera algo que generara un cambio en la historia. No nos quisimos meter ahí. Era por todo lados un quilombo, no teníamos la herramientas ni los recursos, y tampoco no me sentiría cómodo haciendo una serie así.

-¿No quisiste retratar una presidencia, sino un personaje y una época?

-Claro. Cuando me hizo la propuesta Mariano Varela, que es el creador de la serie, leí el capítulo uno, me gustó pero le dije “no, gracias”. Estaba en medio de la serie de Coppola, en un momento de mi vida con ganas de tomar riesgos y de correrme de cierta zona de confort. Después lo leyó Nathalie, mi esposa y mi productora, me dijo “boludo, esto es una locura”. Así que me terminé aceptando para retratar ese universo. Y eso que de ese primer capítulo quedó poco y nada en el corte final. Mariano me dijo que hiciera la serie que quisiera, en la que me sintiera cómodo respecto del tono, más allá de que había una investigación de cinco años detrás. No estaba la intención de hacer una serie política.

-El hecho de que, por ejemplo, no haya casi material de archivos salvo en algún momento sobre el atentado a la embajada, ¿fue una decisión para no tener un arraigo documental y poder “volar” artísticamente?

-El material de archivo que usamos era como para darle un mínimo contexto, pero preferimos recrear hechos con una cámara M3 de calidad, que la gente sintiera la duda sobre si determinado material era documental o no. Hay algunas cosas documentales puntuales, pero todo lo que era poder generar nuestro propio material, nuestras propias imágenes, nos ayudaba a construir todo ese mundo pop noventoso. Lo pensé como el CD marca Verbatim, el pirata, que lo escríbimos con fibra. Nosotros recreábamos las escenas y funcionaba como si hubiera aparecido un DVD con material de archivo. Quisimos que la serie fuera una experiencia inmersiva en los noventa.

-La serie ya es lo más visto de Prime Video y no deja de generar mucha polémica por las pasiones que despierta Menem en la población. Hay quienes pueden creer que a Menem lo deja “bien parado”, al no tratarse de una serie profundamente política. ¿Qué pensás vos sobre esos comentarios?

-Aprendí que cuando uno hace una serie, después tiene que soltarla. Siempre vas a recibir todo tipo de comentarios y visiones, en función de lo que cada espectador espera ver de la serie y de ese momento y personaje que aborda. Puede que haya gente que esperaba otra cosa. En ese sentido, no tengo mucha opinión sobre lo que pueda opinar otro. Lo que estoy recibiendo es que la gente que se pone a verla, mira los seis capítulos y todos los comentarios que estoy recibiendo son súper positivos. Es una serie que atraviesa a los espectadores. Inclusive, si hay algún comentario negativo, es porque te está interpelando, lo cual es bienvenido. Poder poner un tema sobre la mesa a partir de una serie es algo interesantísimo y muy lindo desde mi lugar como director.

-Dirigiste Coppola, el representante, con los noventa también como trasfondo e incluso él participando del set. En este caso, el foco está en Menem, ya fallecido. Estuvo Zulemita en el set y la serie tuvo una contienda judicial entre los herederos. ¿Hubo condicionamientos?

-No, no. Zulemita vino un día al rodaje para verlo a Leo caracterizado de su papá y estuvo cinco minutos. Fue bastante impactante. Mariano (Varela) se encargó de todo el tema de los derechos. Nunca hubo como un impedimento sobre lo que teníamos que contar y lo que no. Lo que nos sucedió es que pasaron tantas cosas que no nos daba el tiempo de los capítulos para desarrollar. Entonces armamos como bloques para entender qué contábamos en cada capítulo y qué no.

-¿Y cuál fue el criterio para la selección de lo que se contaba y lo que no?

-Eso es súper interesante. Seguramente habrá muchos espectadores que dirán que no contamos tal cosa o tal otra. Nosotros jugamos con muchas explicaciones didácticas, de explicar algunas cosas, porque yo quería que mi hija, que tiene 16 y no vivió los noventa y no tiene idea de quién fue Menem, conozca esa historia. Que la generación que no vivió los noventa sepan que esto pasó en la Argentina… Esa cosa medio Berlusconi, medio La Grande Beleza, viste, como que hay algo ahí que le usamos mucho a favor de este juego. Me interesa también ver qué es lo que está esperando cada espectador.

-Probablemente, cosas distintas según sus persecuciones sobre los noventa.

-Exacto. Algunos dirán que no les gustó porque no hablamos de tal cosa y a otros les encantará... Pero está bien. Hacer una serie así es un honorazo y un desafío muy grande. El riesgo de que fallara por todos lados estaba latente. Y lo hicimos con mucho laburo, dejamos la vida todos. Eso es lo que a mí me da mucha felicidad, que todos laburamos mucho en la serie y creo que se ve.





-¿Qué fue lo más complejo? ¿Despegarse de las propias ideas preconcebidas sobre los noventa para poder acompañar a los personajes, no pasarse de mambo en la bajada de línea pero tampoco caer en la superficialidad?

-Hubo muchas complejidades todo el tiempo. Desde ofrecerle a Leo (Sbaraglia) ser parte y explicarle la serie hasta conseguir los autos de la época, que están hechos mierda ahora y van lentos, se quedan parados. O conseguir el Menemóvil, que lo tenía un fanático en Rosario y hubo que traerlo remolcado y justo se largó una tormenta. O filmar en la cancha de River. ¿Cómo hacemos esa toma que hicimos en la serie con el acto? Nos llevó como cinco meses lograr esa composición. Ir a La Rioja, ir a Anillaco, llegar a la pista con todo el equipo… El desafío fue llevar a cabo todo lo que queríamos contar en el guión.

-Una de las virtudes de Menem es el impecable casting, que a la impresionante mímesis de los personajes públicos se le sumaron actuaciones muy ajustadas. ¿Costó mucho encontrar a los actores y actrices para darle verosimilitud a la historia?

-Si yo te muestro el PDF de propuesta de casting, vas a poder ver que para cada personajes hay tres opciones de actores y actrices. Tuvimos la suerte de que en todos los casos se sumaron al proyecto todos los que estaban como primeras opciones. Todos quisieron estar. Fue muy lindo eso también, porque en esa invitación a jugar todos se subieron a esta suerte de viaje de egresados de entrar en los noventa y contarlo.

-La serie asume un tono juguetón, pop en su ritmo y estética, si se quiere. ¿Por qué esa elección, tan similar a Coppola, el representante?

-Se fue construyendo. Sabíamos lo que queríamos contar, pero no estaba todo diseñado. Había como una escaleta. Todo se fue construyendo mucho con los actores, en ese sentido, más allá del trabajo de guión previo. A Menem la siento muy sincronizada con Coppola, dialoga todo el tiempo con aquélla. Los recursos que experimenté en Coppola me sirvieron mucho, que es ese mundo también muy de Adam McKay (el guionista y director detrás de películas como Ant-man, Vice, No miren arriba), de poder romper con el prototipo plano-contraplano-plano general. Me siento muy cómodo utilizando esta narrativa, que tiene algo de Coppola, pero también de El lobo de Wall Street, de la serie sobre los Lakers Tiempo de ganar, es un poco El padrino, con algo de Los Soprano y con cosas de sitcom. Hay un poco de toda esa cosa de la cultura noventosa. La música de la serie también fue buscada en detalle, al punto que muchas escenas se editaron a partir de las canciones. La serie te da la bienvenida a los noventa, como si fuera un parque de diversiones donde pasás por diferentes experiencias y sensaciones.