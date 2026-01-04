Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El lateral uruguayo viene de un año complicado
Matías Viña, la nueva pieza del River 2026 de Gallardo
Llega a préstamo por una temporada, con cargo y obligación de compra según objetivos. Jugó muy poco en 2025 por varias lesiones y apunta a recuperarse para el Mundial.
04 de enero de 2026 - 20:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Matías Viña jugó apenas diez partidos con Flamengo durante 2025.
(REDES SOCIALES)
Temas en esta nota:
River Plate
Mercado de Pases
Fútbol
Selección de Uruguay
Últimas Noticias
Opinión
Un atentado contra el sur global
Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.
Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz
Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis
“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”
Por
Juan Manuel Meza
El lateral uruguayo viene de un año complicado
Matías Viña, la nueva pieza del River 2026 de Gallardo
Exclusivo para
El ataque a Venezuela y la captura de Maduro
Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial
Por
Jorge Elbaum
Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares
“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”
Por
Pablo Esteban
Frenaron un proyecto ubicado en el dique de Cruz del Eje
“No hay desarrollo sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”
Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces
La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py
Por
Irina Hauser
El País
Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro
“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”
Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia
Murió a los 85 años Horacio Usandizaga
Venezolanos celebraron en el obelisco y la izquierda reclamó frente a la embajada
Marchas a favor y en contra de la agresión de Estados Unidos a Venezuela
Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces
La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py
Por
Irina Hauser
Economía
Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento
La pobreza es más alta que el dato oficial
Por
Mara Pedrazzoli
Indices de desempleo
La crisis laboral que el Indec ignora
Por
Raúl Dellatorre
Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur
El plan económico y sus víctimas regionales
Por
Raúl Dellatorre
La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios
En enero, se disparan las tarifas de luz y gas
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
De a poco, vuelve a subir el termómetro
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero
Habían aparecido muertos en una canoa a la deriva
Dos muertos que ya tienen nombre
En Sierra de la Ventana, el cerro Tres Picos es el más alto de la provincia
Viaje a las altas cumbres bonaerenses
Por
Julián Varsavsky
Deportes
El lateral uruguayo viene de un año complicado
Matías Viña, la nueva pieza del River 2026 de Gallardo
Tras la primera etapa en Arabia Saudita
Dakar 2026: Luciano Benavides, firme en el Top 5 de motos
La FIFA observa con detenimiento los episodios del fin de semana
La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría poner en riesgo la realización del Mundial
El delantero de Barracas Central se recibió de abogado en La Plata
Facundo Bruera: “Los futbolistas no pensamos en el mañana”
Por
Adrián De Benedictis