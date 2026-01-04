Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona

Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis

En el ganador entró Mastantuono, en tanto para los andaluces ingresó Lo Celso. El Aleti de los argentinos no pudo con Real Sociedad.

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García Torres celebra su tercer gol ante el Betis, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca
Gonzalo García. El delantero del Real Madrid anotó triplete en el Bernabéu. (EFE/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Camila Elisabet Azar, Juan Carlos Campero y Haydeé García Gallo, Julio César Quiroga, Norma Luisa Santillán Daruich Díaz

Opinión

Un atentado contra el sur global

Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.

Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz

Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis

“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”

Por Juan Manuel Meza

Exclusivo para

Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico

Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro

Por Axel Schwarzfeld

Un verano con caminos divergentes para Macri, Vidal y Larreta

El PRO es un jardín de senderos que se bifurcan

Por Werner Pertot

El ataque a Venezuela y la captura de Maduro

Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial

Por Jorge Elbaum

Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares

“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”

Por Pablo Esteban

El País

La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas

Seis meses detenido por un tuit contra Milei

Por Bruno Martínez

Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”

Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia

Murió a los 85 años Horacio Usandizaga

Cristina Kirchner

La expresidenta vuelve a San José 1111

Cristina Kirchner fue dada de alta

Economía

El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina

Dudas sobre la solvencia de pago

INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Por el estado de los cuerpos, los forenses deben recurrir al ADN y a análisis odontológicos

Suiza rinde homenaje a las víctimas del incendio

Golden y labradores, las razas amigas de los adultos mayores

La caninoterapia es cada vez más usada en tratamientos gerontológicos

De a poco, vuelve a subir el termómetro

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero

Deportes

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García Torres celebra su tercer gol ante el Betis, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona

Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis

FOTO REDES SOCIALES tenis camilo ugo carabelli

Actividad en los ATP 250 y la United Cup

Las raquetas argentinas, de Australia a Hong Kong

Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma makes a save as Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez prepares to score during the English Premier League football match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 4, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Empate con Manchester City en el Etihad Stadium

Premier League: Enzo Fernández rescató un punto agónico para Chelsea

FOTO AFP suecia salto garrocha armand duplantis

El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo

Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”