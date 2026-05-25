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El recuerdo de las intervenciones en dictadura

Abel Furlán habló tras la intervención judicial de la UOM: “La disputa es por el salario”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, reelegido la semana pasada por los trabajadores en el cargo, rechazó la intervención del sindicato que dispuso la Justicia.

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