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El jugador neozelandéz y con el corazón celeste y blanco

Tim Payne celebró la Independencia argentina en la Embajada en Nueva Zelanda

El jugador de la selección oceánica jugará en Olimpia de Paraguay tras el impulso que le dio un influencer en las redes. Entabló una relación de cariño con el público argentino.

Tim Payne se volvió un fenómeno viral del Mundial 2026 Redes Sociales

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