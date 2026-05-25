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Alarma en la Selección: Messi sintió una molestia y pidió el cambio
Las primeras informaciones hablan de una contractura en el isquiotibial y descartan un desgarro. El técnico del Inter Miami dijo que su salida fue por “fatiga”.
25 de mayo de 2026 - 10:25
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Lionel Messi tuvo que salir con una molestia en su partido con el Inter Miami
CHANDAN KHANNA. AFP
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