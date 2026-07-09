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El recorte en Bienes Personales equivale a las necesidades para la educación
Si no le cobran a los ricos, no hay plata
En 2025 el gobierno resignó recaudación por rebajas en Bienes personales, equivalentes a los recursos que le niega a las universidades para seguir funcionando
Por
Mara Pedrazzoli
09 de julio de 2026 - 23:32
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