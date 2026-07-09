Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Tras la muerte de un hombre en un operativo migratorio

México denunciará a Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

La Cancillería impulsará acciones legales y civiles contra los responsables de los centros de detención estadounidenses.

MEX7449. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 09/07/2026.- El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum este jueves, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Velasco anunció que el país va a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense tras la reciente muerte de un mexicano en un operativo
México presentará demandas en EE.UU tras muerte de mexicano en operativo migratorio El canciller de México, Roberto Velasco, anunció que el país va a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense. EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El nombre que se viene destacando desde el banco

Selección: ¿Hay lugar para el recambio contra Suiza?

Por Cristian Dellocchio
La avícola es el principal empleador local

Capitán Sarmiento en vilo por la situación de Granja Tres Arroyos

La terminal aérea de Palm Beach, en Florida

Donald Trump ya tiene un aeropuerto con su nombre

Disputa sobre la movilidad urbana en la ciudad de las diagonales

Remiseros de La Plata exigen que las aplicaciones de transporte cumplan el mismo régimen

Exclusivo para

Irán extiende sus ataques a bases militares de EE.UU. en países de Medio Oriente

Kuwait, Bahrein, Jordania y Qatar interceptaron misiles iraníes en su espacio aéreo

Kirchner habló ante 500 personas

Máximo en Carmen de Areco: “Cristina es la más capacitada”

Por María Belén Robledo
García Cuerva en el tedeum

“Las heridas sociales necesitan diálogo, justicia social y honestidad innegociable”

Por Washington Uranga
El modelo Milei

Ser de clase media, cada vez más lejos: en CABA se necesitan casi 2 millones y medio de pesos

El País

Oposición sin tiempo para el 2027

Por Juan Carlos Junio
La batalla por la Cámara Federal

Irurzun lleva a la Corte su pelea por permanecer en Comodoro Py

Por Luciana Bertoia
Los movimientos del Presidente en el Día de la Independencia

Javier Milei en el Tedeum: Del apoyo de los gobernadores a las críticas de la Iglesia

Por Melisa Molina
García Cuerva en el tedeum

“Las heridas sociales necesitan diálogo, justicia social y honestidad innegociable”

Por Washington Uranga

Economía

El recorte en Bienes Personales equivale a las necesidades para la educación

Si no le cobran a los ricos, no hay plata

Por Mara Pedrazzoli
Más de la mitad de créditos por electrodomésticos en mora

Hogares en quiebra

Por Mara Pedrazzoli

Inocencia Fiscal recargada

Licitación

Techint volvió a perder

Sociedad

El calentamiento global ya provoca estragos

Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia

Depresiones, lesiones, trastornos alimentarios y abusos

El lado B del alto rendimiento infantil en el deporte

Por Soledad Ferrari
El legado del icónico publicista

De “Dicen que soy aburrido” a “La llama que llama”: Agulla y sus campañas que quedaron en la historia

Sebastián Bonafé secuestró a su ahijada tras el asesinato

Junín exige justicia por el femicidio de Mercedes Errapán

Deportes

El nombre que se viene destacando desde el banco

Selección: ¿Hay lugar para el recambio contra Suiza?

Por Cristian Dellocchio
Se impuso por 2 a 0 en Boston con goles de Mbappé y Dembélé

Francia, el primer semifinalista: le ganó como y cuando quiso a Marruecos

Por Daniel Guiñazú
Penal y cruce del árbitro argentino con Mbappé

Por qué Facundo Tello fue tendencia en Google durante Francia vs Marruecos

Primer partido de cuartos de final

Francia venció 2-0 a Marruecos en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto