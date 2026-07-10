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Los hinchas de Suiza comparon la ciudad en la previa al duelo con Argentina
La marea roja llegó primero a Kansas
Por los valores de los pasajes aéreos, la mayoría de los hinchas argentinos optaron por la vía terrestre, que demanda unas 15 horas de viaje.
10 de julio de 2026 - 00:23
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Marea roja
Los suizos también llenan los estadios mundialistas
AFP. AFP
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