Omitir para ir al contenido principal
Portada
No

El nuevo festival porteño reunirá 50 grupos y solistas, el 21 y el 22 de noviembre

República Folklore: toda la música del país en el Parque de la Ciudad

Presentará a muchos artistas en expansión, como Maggie Cullen, Juanjo Abregú o Gauchos of the Pampa, junto a leyendas como Teresa Parodi, Los Manseros Santiagueños o Los de Imaguaré.

Sergio Sánchez
Por Sergio Sánchez
Cazzu La jujeña será una de las artistas principales de República Folklore y volverá al Parque de la Ciudad, donde en 2024 ya encabezó el Buenos Aires Trap (foto). Alejandra Morasano

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Máximo Kirchner visitó Carmen de Areco y dejó definiciones sobre el 2027 para el peronismo

“Cristina es la más capacitada”

El rapero chaqueño presenta “Hablando de amor”, este domingo 12 en Congo

FZ, el rap y el amor como respuesta a “la competitividad y el odio de hoy”

Por Sergio Sánchez
Misa en la Catedral por el Día de la Independencia

En el Tedeum, García Cuerva apuntó contra los que se esconden “en cuevas de corrupción”

Por Washington Uranga
Milei insiste en modificar la Carta Orgánica del Banco Central

Una agenda alejada de la soberanía

Por Paula Marussich

Exclusivo para

El calentamiento global ya provoca estragos

Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia

Irán extiende sus ataques a bases militares de EE.UU. en países de Medio Oriente

Kuwait, Bahrein, Jordania y Qatar interceptaron misiles iraníes en su espacio aéreo

Kirchner habló ante 500 personas

Máximo en Carmen de Areco: “Cristina es la más capacitada”

Por María Belén Robledo
García Cuerva en el tedeum

“Las heridas sociales necesitan diálogo, justicia social y honestidad innegociable”

Por Washington Uranga

El País

Máximo Kirchner visitó Carmen de Areco y dejó definiciones sobre el 2027 para el peronismo

“Cristina es la más capacitada”

Misa en la Catedral por el Día de la Independencia

En el Tedeum, García Cuerva apuntó contra los que se esconden “en cuevas de corrupción”

Por Washington Uranga
Milei insiste en modificar la Carta Orgánica del Banco Central

Una agenda alejada de la soberanía

Por Paula Marussich
Crisis económica y laboral

Las centrales sindicales sacan a la calle la protesta con un plan de lucha contra la política económica de Milei

Economía

El recorte en Bienes Personales equivale a las necesidades para la educación

Si no le cobran a los ricos, no hay plata

Por Mara Pedrazzoli
Más de la mitad de créditos por electrodomésticos en mora

Hogares en quiebra

Por Mara Pedrazzoli

Inocencia Fiscal recargada

Licitación

Techint volvió a perder

Sociedad

El calentamiento global ya provoca estragos

Europa occidental vivió el mes de junio más caluroso de su historia

Depresiones, lesiones, trastornos alimentarios y abusos

El lado B del alto rendimiento infantil en el deporte

Por Soledad Ferrari
El legado del icónico publicista

De “Dicen que soy aburrido” a “La llama que llama”: Agulla y sus campañas que quedaron en la historia

Sebastián Bonafé secuestró a su ahijada tras el asesinato

Junín exige justicia por el femicidio de Mercedes Errapán

Deportes

Los hinchas de Suiza comparon la ciudad en la previa al duelo con Argentina

La marea roja llegó primero a Kansas

El nombre que se viene destacando desde el banco

Selección: ¿Hay lugar para el recambio contra Suiza?

Por Cristian Dellocchio
Se impuso por 2 a 0 en Boston con goles de Mbappé y Dembélé

Francia, el primer semifinalista: le ganó como y cuando quiso a Marruecos

Por Daniel Guiñazú
Penal y cruce del árbitro argentino con Mbappé

Por qué Facundo Tello fue tendencia en Google durante Francia vs Marruecos