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Clamor federal en sintonía para el intendente y el gobernador en el día de la Patria
Lejos, pero en la misma sintonía
En Rosario y Rafaela, Javkin y Pullaro usaron el 9 de Julio para reclamar más federalismo, defender autonomías y exigir una distribución equitativa de recursos.
10 de julio de 2026 - 03:15
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