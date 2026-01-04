Omitir para ir al contenido principal
La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Los cortes de ruta en defensa del agua seguirán, lo mismo que el amparo judicial para frenar la ley minera que el gobernador Alfredo Cornejo logró sancionar de espaldas a la población.

Gabriela Valdés
Por Gabriela Valdés
Mineria Mendoza
"Esta lucha no tiene fin” Las organizaciones se plantan ante Cornejo. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Camila Elisabet Azar, Juan Carlos Campero y Haydeé García Gallo, Julio César Quiroga, Norma Luisa Santillán Daruich Díaz

Seis países publicaron un comunicado en conjunto

El rechazo internacional a EE.UU

Cuando los propios colaboran por el olvido de quienes lucharon por una patria justa

La tierra natal

Por Jorge Alemán

Otro ataque libertario a los más débiles

Por Oscar Trotta

Protesta trabajadores fábrica de cerámicas Ilva

Buenos Aires arranca el 2026 con 9 mil pymes y 100 mil empleos menos que en 2023

El corte de la motosierra de Milei en las pymes bonaerenses

Por Juan Manuel Meza

Golden y labradores, las razas amigas de los adultos mayores

La caninoterapia es cada vez más usada en tratamientos gerontológicos

Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico

Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro

Por Axel Schwarzfeld

Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares

“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”

Por Pablo Esteban

Mineria Mendoza

La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Por Gabriela Valdés

La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas

Seis meses detenido por un tuit contra Milei

Por Bruno Martínez

Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”

Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia

Murió a los 85 años Horacio Usandizaga

Economía

El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina

Dudas sobre la solvencia de pago

INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

La Municipalidad de Villa Allende implementará un sistema de cierres nocturnos.

Una ciudad de Córdoba cerrará calles con portones para frenar la inseguridad

El siniestro se registró cerca del acceso a la localidad de Gilbert, sobre la Ruta Provincial Nº 20.

Choque frontal en Entre Ríos dejó tres muertos y heridos graves

Aparecieron restos óseos en Mar del Plata

Macabro hallazgo en Playa Grande

Por el estado de los cuerpos, los forenses deben recurrir al ADN y a análisis odontológicos

Suiza rinde homenaje a las víctimas del incendio

Deportes

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García Torres celebra su tercer gol ante el Betis, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona

Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis

FOTO REDES SOCIALES tenis camilo ugo carabelli

Actividad en los ATP 250 y la United Cup

Las raquetas argentinas, de Australia a Hong Kong

Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma makes a save as Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez prepares to score during the English Premier League football match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 4, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Empate con Manchester City en el Etihad Stadium

Premier League: Enzo Fernández rescató un punto agónico para Chelsea

FOTO AFP suecia salto garrocha armand duplantis

El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo

Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”