“Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera”, advirtió un asistente

Venezuela: multitudinaria marcha en Caracas para exigir la liberación de Maduro

El oficialismo encabezó una masiva “Gran Marcha por Venezuela” en rechazo a la operación militar de Estados Unidos.

Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/1/2026
Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela (Europa Press/GOBIERNO DE VENEZUELA)

Camila Elisabet Azar, Juan Carlos Campero y Haydeé García Gallo, Julio César Quiroga, Norma Luisa Santillán Daruich Díaz

Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Protesta contra la intervención a Venezuela

Palm Beach (United States), 04/01/2026.- US President Donald Trump looks on during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the US after he was captured and flown out of Venezuela, following a series of airstrikes that mark an extraordinary escalation in the Trump administration's months-long campaign against the country. EFE/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

El presidente de EE.UU. dijo que su país “necesita” ese territorio para su defensa

Ahora Donald Trump apunta a Groenlandia

Seis países publicaron un comunicado en conjunto

El rechazo internacional a EE.UU

Protesta trabajadores fábrica de cerámicas Ilva

Buenos Aires arranca el 2026 con 9 mil pymes y 100 mil empleos menos que en 2023

El corte de la motosierra de Milei en las pymes bonaerenses

Por Juan Manuel Meza

Golden y labradores, las razas amigas de los adultos mayores

La caninoterapia es cada vez más usada en tratamientos gerontológicos

Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico

Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro

Por Axel Schwarzfeld

Un verano con caminos divergentes para Macri, Vidal y Larreta

El PRO es un jardín de senderos que se bifurcan

Por Werner Pertot

El País

Mineria Mendoza

La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Por Gabriela Valdés

La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas

Seis meses detenido por un tuit contra Milei

Por Bruno Martínez

Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”

Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia

Murió a los 85 años Horacio Usandizaga

Economía

El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina

Dudas sobre la solvencia de pago

INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

La Municipalidad de Villa Allende implementará un sistema de cierres nocturnos.

Una ciudad de Córdoba cerrará calles con portones para frenar la inseguridad

El siniestro se registró cerca del acceso a la localidad de Gilbert, sobre la Ruta Provincial Nº 20.

Choque frontal en Entre Ríos dejó tres muertos y heridos graves

Aparecieron restos óseos en Mar del Plata

Macabro hallazgo en Playa Grande

Por el estado de los cuerpos, los forenses deben recurrir al ADN y a análisis odontológicos

Suiza rinde homenaje a las víctimas del incendio

Deportes

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García Torres celebra su tercer gol ante el Betis, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona

Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis

FOTO REDES SOCIALES tenis camilo ugo carabelli

Actividad en los ATP 250 y la United Cup

Las raquetas argentinas, de Australia a Hong Kong

Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma makes a save as Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez prepares to score during the English Premier League football match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 4, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Empate con Manchester City en el Etihad Stadium

Premier League: Enzo Fernández rescató un punto agónico para Chelsea

FOTO AFP suecia salto garrocha armand duplantis

El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo

Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”