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El País

La asamblea EuroLat

La campaña Cristina Libre en México

el parlamentario del Mercosur Franco Metaza le entregó al canciller de México, Roberto Velasco Álvarez, el documento oficial de la campaña Cristina Libre
Franco Metaza con el canciller de México, Roberto Velasco Álvarez. Gentileza -

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