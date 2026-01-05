Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de enero de 2026

Por Mara PedrazzoliTras los vaivenes inflacionarios de los últimos años, la pobreza medida por el Indec atravesó fuertes oscilaciones. Pasó del 35,2 por ciento entre octubre de 2021 y marzo de 2022, a un pico del 52,9 por ciento en el primer semestre de 2024, para luego descender hasta el 31,6 por ciento en la primera mitad de 2025, el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, esa caída no estuvo acompañada por mejoras equivalentes en otros indicadores vinculados a las condiciones de vida, lo que habilita a poner en duda la narrativa triunfalista del oficialismo.