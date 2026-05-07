Día a día, la cronología de la crisis del hantavirus en el crucero

El crucero MV Hondius de la compañía Oceanwide Expeditions en el que se produjo el brote de hantavirus.

This aerial view shows health personnel boarding the cruise ship MV Hondius, while stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 6, 2026. Evacuations were taking place on May 6, 2026 from a cruise ship stricken with a deadly outbreak of hantavirus, the World Health Organization said, as experts confirmed a rare strain that can be transmitted between humans. Three people, two crew members and one other person, thought to be infected with the virus were being taken off the MV Hondius, anchored off Cape Verde, the WHO said. (Photo by AFP)

(-/AFP)