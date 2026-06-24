Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Presentación del libro de Ricardo Nissen

“Anatomía de una corrupción, cuando el Poder Judicial se hace parte”

Será el viernes a las 18 horas en el Instituto Patria.

Mafia judicial contra Cristina Kirchner
Archivo -

Últimas Noticias

Presentación del libro de Ricardo Nissen

“Anatomía de una corrupción, cuando el Poder Judicial se hace parte”

Desarrollo de IA e impacto ambiental

Alertan por la “entrega de soberanía” que significa el proyecto de Súper RIGI

Sin control del Estado

El Senado debate el invento de las empresas creadas con IA y con sede digital de Sturzenegger

Interna libertaria a cielo abierto

Adorni contradijo a Bullrich y ratificó que quiere ir al Senado el 2 de julio

Exclusivo para

Novelli presentó un escrito en el que culpabiliza a las víctimas

Causa $Libra: “Si el fiscal retira la querella va a ser un escándalo”

Un clásico de la literatura argentina

A 100 años de la publicación de “El juguete rabioso”, de Roberto Arlt

Por Laura Haimovichi
Juicio por crímenes en la Comisaría 5ª de La Plata

La fiscalía pidió reconocer a las infancias como víctimas del terrorismo de Estado

Por Luciana Bertoia
Por la automedicación, los virus y las bacterias desarrollan respuestas que anulan la eficacia de los medicamentos

Presentan un plan nacional para combatir el mal uso de los antibióticos

Por Pablo Esteban

El País

Presentación del libro de Ricardo Nissen

“Anatomía de una corrupción, cuando el Poder Judicial se hace parte”

Desarrollo de IA e impacto ambiental

Alertan por la “entrega de soberanía” que significa el proyecto de Súper RIGI

Sin control del Estado

El Senado debate el invento de las empresas creadas con IA y con sede digital de Sturzenegger

Interna libertaria a cielo abierto

Adorni contradijo a Bullrich y ratificó que quiere ir al Senado el 2 de julio

Economía

El ajuste descendente también alcanzó a los bonos. Subió el riesgo país

Acciones de empresas argentinas, en baja

Falta de combustible en localidades bonaerenses

Restringen la venta de GNC

Fruto de la apreciación cambiaria y la desregulación comercial

Brasil gana terreno en la mesa de los argentinos

Por Mara Pedrazzoli
Según Indec, el aumento a los no registrados duplicó a la inflación del último año

Los privilegiados trabajadores en negro

Sociedad

Superó a las norteamericanas en la conferencia ICS en Hamburgo

Una supercomputadora china es la más rápida del mundo

Por Julián Varsavsky
Audiencia de alegatos por el hundimiento del submarino

ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los imputados de la Armada

EE. UU. acelera la transición a la criptografía postcuántica para proteger sus datos

El hackeo masivo de datos preocupa en Washington

Patrimonio histórico argentino

San Martín en venta: recuperaron más de 200 documentos históricos valuados en 100 mil dólares

Deportes

CR7 hizo dos goles y batió un récord pero se enojó

La incómoda reacción de Cristiano Ronaldo cuando le nombraron a Lionel Messi

El aniversario de Messi, en un Mundial espectacular

El cumple de Leo en 39 momentos

Por Malva Marani
El astro luso, primero en convertir en seis Copas del Mundo seguidas

Mundial 2026: apareció CR7 en Portugal y también hizo historia

Grupo L

Panamá vs. Croacia: el partido, minuto a minuto