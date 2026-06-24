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Sociedad

Rige una alerta por frío extremo

Un apagón deja a miles de usuarios sin luz en Avellaneda y la Ciudad

En el primer momento del corte, hubo 32 mil hogares afectados.

Apagón El corte de luz afecta principalmente a Avellaneda GUADALUPE LOMBARDO

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