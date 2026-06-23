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Economía

Desde enero a hoy no hubo un mes con suba del gasto de los hogares

El consumo no puede contra el ajuste de Milei

Si se toman todos los rubros, la caída fue del 1,6 por ciento. En super y comercios barriales, en tanto, la caída fue del 2,7 contra una baja de casi 10 puntos en igual mes del 2024.

Por Leandro Renou
Supremercado góndolas -22/04/2025
Supremercado góndolas -22/04/2025 Supremercado góndolas -22/04/2025 Guadalupe Lombardo

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