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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de junio

En las efemérides del 24 de junio sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo.

Rodrigo Bueno murió el 24 de junio de 2000. Archivo -

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