Como un impensado homenaje al clásico de Charles Aznavour, el título de cada episodio de The Thing About Pam (estreno reciente de Star+) empieza con el mismo pronombre personal. Del “Ella es una buena amiga”, al “Ella es la testigo estrella” y “Ella no es quién se cree”, hasta culminar con “Ella es una asesina”. Ella, obviamente, es el personaje central de esta historia. La propuesta repasa el homicidio real de una mujer y el plan increíble de su mejor amiga para no ser atrapada por las autoridades. A partir de un material verídico inflamable, con unas vueltas de tuerca grotescas, más el protagónico de Renée Zellweger, la miniserie original de la NBC explora el formato del true crime agregándole unos buenos chorros de farsa. Los seis episodios ya están disponibles en la plataforma de streaming.



No hay whodunnit posible The Thing About Pam. La “cosa” referida en el título queda claro en los primeros minutos de la propuesta. El asesinato de Betsy Faria (Katy Mixon) es el catalizador de la trama que tiene a Pam Hupp (Zellweger) como figura y fondo. Dos días después de las navidades del 2011, una madre y esposa con cáncer terminal apareció apuñada más de 50 veces dentro de su casa. La última que la había visto con vida había sido una empresaria inmobiliaria de la localidad de Troy. “El pilar de la comunidad” -como se autodefine Pam- logró que inculparan al marido de aquella a pesar de que su coartada tenía más agujeros que un queso gruyere. Habrá un juicio, investigadores ineptos, fiscales arribistas, más muertos y todo un inventario de hechos flagrantes realizados por la residente de ese pueblito de Misuri. Según dijo la actriz dos veces ganadora del Oscar, la intención fue la de hacer un drama duro con un toque de comedia negra. “Estamos contando una historia de un crimen real con un poco de ligereza”, le dijo Zellweger a Entertainment Weekly.

The Thing About Pam descansa en la encarnación traviesa y avinagrada de la oriunda de Texas. Su Pam, con un rictus permanente y la corporalidad de villana de Disney, no parece ser un genio criminal. “Todos conocemos a esta clase de dama. Es la buena vecina y siempre bien predispuesta. Eso es lo que me parece más interesante. La sorpresa y la naturaleza que esconde su personalidad”, señaló quien aquí ofrece una interpretación extralarge. Al igual que su vestuario y con kilos de prótesis que tiene encima, Zellweger compone un personaje pesado, vistoso, desagradable y a todas luces sospechoso de varios delitos, excepto para los residentes de esa localidad.

La miniserie puede ser vista como un anexo de Mujeres asesinas o un intento –más bien fallido- de mezclar el docudrama con la tónica de los hermanos Coen. Al igual que The Act, The Thing About Pam -nacida de un podcast de true crime- bucea un hecho bizarro y asombroso que late al compás de los usos y costumbres de los suburbios de Estados Unidos. “Hay cosas en Troy que la gente da por sentado: su centro histórico, la seguridad, el clima invernal y que no hay asesinatos”, repasa la voz en off de Keith Morrison. El periodista famoso en su país por las coberturas de policiales, le añade picante al relato con su tono espeso. Eso sí. Hay una cosa que aún no puede decirse sobre Pam Hupp: si es culpable o no por la muerte de Betsy Faria. El juicio por este hecho iba a comenzar en febrero de 2022 pero debió suspenderse por la muerte de su abogado. Este fallecimiento, cabe aclarar, fue por causas naturales.