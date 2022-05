Para Edgar Pary, ministro de Educación de Bolivia desde el 19 de noviembre de 2021, el gran desafío del presente pasa por emprender una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia". De visita en Buenos Aires para participar de la 3º Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Pary habló con Página/12 y destacó que su cartera está luchando contra la pesada herencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, un periodo "nefasto" en el que "han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas".

Este profesor y político nacido en el departamento de Potosí rechaza sin dudarlo la implementación de las pruebas PISA, "una institución transnacional que nos puede venir a decir que nuestra educación está mal", teniendo disponible al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, "una instancia descentralizada e independiente" contemplada en la Constitución. Pary recuerda que, hasta la asunción de Evo Morales en 2006, la educación se encontraba muy deteriorada: "Teníamos 36 pueblos indígenas en donde la enseñanza era homogénea para todos, no respondía a ese contexto diverso que tenemos en Bolivia". Por eso el ministro celebra la continuidad del proyecto transformador de Morales, ahora bajo el mando de Luis Arce, un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos".

- ¿Cómo se hizo visible el impacto del gobierno de Jeanine Áñez en la educación?



- Cuando tomó el poder el gobierno golpista, la inversión pública definitivamente se quitó y ahí se produjo el desastre económico, particularmente para nuestra gente que trabajaba, que vendía, que tenía pocos recursos económicos en el bolsillo. En educación nosotros desarrollamos un modelo sociocomunitario productivo. Esa educación productiva está basada en el modelo de la escuela Ayllu de Warisata, que se estableció durante los años 50. Era un modelo educativo que respondía a los pueblos indígenas originarios campesinos. Y eso se establece en la Ley 070 de Educación, pero lamentablemente en 2020 han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas, y lamentablemente todo el avance que tuvimos durante la gestión iniciada en 2006 se cortó. Nuestras hermanas y hermanos comprendieron que el modelo que intentó implementar el gobierno golpista de la derecha no resulta, no va a resultar nunca porque Bolivia necesita trabajar para su pueblo, para la gente pobre que realmente necesita. Por eso recuperamos la democracia con el hermano Luis Arce Catacora y el hermano David Choquehuanca.

- ¿Y cómo están revirtiendo ese retroceso educativo que menciona?

- Ni bien ingresamos al gobierno devolvimos el derecho a la educación. Abrimos nuevamente las unidades educativas en plena pandemia, teníamos que buscar alternativas para poder responder a la educación y eso es lo que hicimos. Implementamos las modalidades de atención, coordinamos con nuestros gobiernos subnacionales, con los gobiernos municipales, con quienes trabajamos para poder poner en condiciones las unidades educativas, implementamos modalidades de atención. Implementamos la educación a distancia en contextos urbanos, donde había mayor contagio del covid-19, y también la educación semipresencial y la presencial en contextos en donde no había contagios. Tenemos que hacer una reestructuración curricular para que responda justamente a una educación pospandemia, identificando nuevas formas de atender a la educación. Y ese trabajo es justamente el que está haciendo en este momento el ministerio de Educación con cursos de actualización para las maestras y los maestros de manera permanente.

- Imagino que una de las mayores dificultades en materia educativa debe ser llegar en igualdad de condiciones a las áreas rurales o a aquellas que están más alejadas de las grandes ciudades.

- Desde el gobierno central se está implementando la dotación de textos educativos de manera universal. Tenemos cerca de tres millones de estudiantes y tenemos que llegar desde el nivel inicial, primario y secundario, educación alternativa y especial a todos. Desarrollamos bibliografía de manera gratuita para los estudiantes y para los maestros, que no tiene ningún costo al ingresar a la plataforma educativa. De la misma forma estamos trabajando con tele-educación para contextos urbanos donde hay señales de televisión, pero para los lugares donde no llegan las señales de televisión estamos implementando la radio-educación a través de radios comunitarias que tenemos en contextos rurales. Estos son complementos al desarrollo de la educación presencial, no podemos nosotros quitar ni mucho menos dejar de seguir desarrollando esto porque sabemos muy bien que se viene la quinta ola y pueden venir más olas.

- Bolivia no realiza las pruebas PISA desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cómo evalúan entonces la calidad educativa?

- Nuestra Ley 070, dentro de su estructura organizativa, tiene lo que es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una instancia descentralizada e independiente que debe trabajar en ese tema, pero hoy en día no podemos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en 2021 recién estamos empezando casi de cero. Mas bien hay que prepararse para el futuro. Cuando hablamos de PISA, es una instancia privada que desarrolla una evaluación estandarizada que no se puede desarrollar en Bolivia porque Bolivia es diversa. Nosotros desarrollamos una educación diversa para 36 pueblos indígenas originarios, y PISA desarrolla la evaluación de la calidad educativa de manera estandarizada para todos desde la lógica de unidades educativas privadas. En Bolivia desde la Constitución Política del Estado y la Ley 070 se establece que la educación es completamente gratuita desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar nuestra evaluación, no queremos que pueda ingresar una institución transnacional para que nos venga a decir que nuestra educación está mal y nos pueda condicionar financiamiento.

- Algunos sectores del MAS-IPSP piden una mayor intensidad de gobierno en algunas áreas. ¿Cómo ve usted al gobierno desde adentro?

- Nuestro gobierno está trabajando más que nada en seguir avanzando en el desarrollo socioeconómico. Es fuerte el desafío que tiene nuestro hermano presidente Luis Arce en los diferentes ministerios, y tenemos que trabajar de acuerdo a la propuesta de gobierno que se ha establecido en un principio y hay que responder, porque esa es la confianza y el desafío que nos ha depositado nuestro pueblo. El presidente está trabajando día y noche sin descanso. Obviamente existieron algunos temas de división y demás cosas, pero para nosotros el instrumento político está prácticamente unido en todas sus instancias. Es importante destacar este trabajo mancomunado en equipo desde la mirada del pueblo, juntamente con nuestras organizaciones sociales. Vemos, y ustedes seguramente también en medios de prensa y demás, cómo es recibido nuestro hermano presidente cuando visita cada departamento de Bolivia. Arce responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos, y eso es lo que caracteriza a nuestro gobierno.

- ¿No le da miedo que haya otro intento golpista como el de 2019?

- El pueblo no lo va a permitir tomando en cuenta la experiencia de la gestión 2020, de ninguna manera. Obviamente hay sectores de la derecha que han intentado rearticularse y demás pero el pueblo es el pueblo, es el soberano, el que define y el que puede aplacar si es que hubiera algunas amenazas de la derecha. Algunos medios de prensa han estado trabajando para intentar rearticular desde diferentes instancias, pero eso no ha resultado. Estamos fortalecidos pero obviamente no nos podemos descuidar. El pueblo necesita trabajo, obras, desarrollo y estabilidad, y para nosotros la garantía es el hermano Luis Arce.