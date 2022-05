El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, cruzó este martes a Patricia Bullrich, luego de que la presidenta del PRO asegurara que se deben cerrar los ministerios de Educación y de Salud. “No se puede tener un Ministerio al que nadie le da pelota”, dijo.

Frente a esta afirmación, que generó el repudio de propios y ajenos, el funcionario bonaerense respondió por AM750 que se trata de “opiniones desde el prejuicio y el desconocimiento". "No es cierto que a los ministerios nacionales nadie les dé bola”.

Para defender esta posición, el exministro de Educación nacional durante la gestión de Cristina Kirchner puso el ejemplo del debate en la Provincia por la implementación de la extensión de la jornada educativa, que planteó el Ministerio de Educación de la Nación.

Ponerse el guardapolvo

“Como tiene una gran complejidad todas estas afirmaciones, creo que el campo popular tiene que hacer un esfuerzo de explicación a la sociedad. No tanto hablar de estos nombres propios. Sino transmitir a la sociedad qué pasaría si no tenemos ministerios”, sugirió Sileoni.

En este proceso de ponerse el guardapolvo y dar explicaciones, el funcionario explicó algunas de las consecuencias: “Habría menos vacunación, menos educación, menos inversión. ¿Cómo te impacta eso todos los días en la vida de tu mamá, de tu papá, de tus niños?”.

Para el funcionario, las afirmaciones de Bullrich se enmarcan en un contexto en el que “hay una memoria corta que no funciona tanto, que flaquea”.

“El otro día lo escucha a Pepe Mujica decir que los pueblos no tienen memoria, tienen cicatrices. Entonces, en todo caso, hay que recordar las cicatrices. No desde la morbosidad de ir al pasado. Hay que comunicarle a las familias qué cosas ocurrirían si el Estado no estuviera”, concluyó.