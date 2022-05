Víctor Hugo Morales defendió a Mayra Mendoza, luego de que la semana pasada acusaran a la intendenta de Quilmes por el supuesto desvío de dinero de las cooperativas locales a Miami y de darle fondos a organizaciones que no trabajan, lo que fue desmentido por la jefa comunal.

En diálogo con Página/12, Mendoza explicó días atrás que las acusaciones eran "todas mentiras". "Otra vez se trata de una noticia, un título que lo plantean como verdad, pero que no es así. Lo único cierto es que sí hay cooperativas en Quilmes trabajando”, indicó.

En su programa, el conductor de La Mañana defendió a la dirigente bonaerense y aseguró que la campaña en su contra tiene que ver con que es “mujer y de La Cámpora”. Algo que, dijo, para estos medios “es insoportable”.

El editorial de Víctor Hugo

Ayer recordábamos la reunión entre Cristina Kirchner y Sebastián Casanello que no se produjo jamás. Cómo durante años, los medios le sacaron jugo a una mentira. Normalmente, publicaban nuevos detalles del encuentro en Olivos.

Insisto en invitarlos a reflexionar porque nada dicen de lo que sí está comprobado, documentado y firmado, que son las visitas de Mariano Borinsky y Mariano Llorens y tantos otros jueces a Mauricio Macri. Tanto el Olivos como en la Casa Rosada.

Esta es la desvergüenza del sistema. La derecha puede hacer cualquier disparate. Si roba, está bien que robe. Si mienten está bien que mientan. Los demás no pueden hacer algo que sea mínimamente desajustado con algún aspecto ético.

Es un dominio total de nuestras vidas en la medida en que la derecha se permite cualquier cosa. Para los ricos está todo bien. Cuando se demuestra una mentira como ésta, pasa desadvertida.

No puedo creer que el mundo no se detenga frente a la comprobación total que lo que decía aquella mujer en una carta de tres carillas, la primera vez que salió a desmentir algo, estaba diciendo la verdad. Y que todos los demás mentían.

Pero después de esa carta no les importó nada y siguieron con la mentira. Daban detalles de lo que no había sucedido. Y siguen tan campantes. No hay ningún tipo de problemas.

Ahora la tienen con Mayra Mendoza. Casualmente mujer y de La Cámpora. Es decir, algo insoportable para estos medios. Y permanentemente la atacan. Pero ha tenido ella la claridad de salir a defenderse y decir golpe por golpe donde están las mentiras y cuántas han dicho sobre ella.