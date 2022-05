Los argentinos despertaron esta semana con una ola polar que los obligó a arroparse para enfrentar las temperaturas gélidas que, en algunos lugares del país, estuvieron por debajo de los cero grados. Y, como siempre, las redes sociales se llenaron de memes que reflejaron con humor el impacto del fenómeno climático en la vida cotidiana.Los memes más divertidos de la Ola polarCon ingenio, los usuarios de las redes sociales contaron cómo viven la llegada —un poco anticipada— del clima frío y aprovecharon la ocasión para revivir el "enfrentamiento" con los defensores del "Team Invierno".El "drama" de viajar en transporte público con bajas temperaturas: La #OlaPolar en Argentina #Frio 🌬🤧 pic.twitter.com/YlnOBKCC4M— Andrés DBs (@AndresDBs1) May 31, 2022 Otros usuarios bromearon sobre cómo le hacen frente al frío: Acá esperando el ingreso de la ola polar. pic.twitter.com/fSKWmxYVxc— Martin Gaztea (@marting00061112) May 31, 2022 Yo y la ola polar 🤦😁 vení que no te tengo miedo 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/HPzOlsz1FJ— Lili (@liligoico57) May 30, 2022 No faltaron tampoco quienes "le pegaron" a los defensores del invierno: Yo creo q es una bueno momento para que los Team invierno prueben su lealtad al movimiento y tengan q pasar una prueba q consiste en esperar un bondi por una hora en la calle durante la #OlaPolar para ver cuánto les gusta el frío .Se repite en verano para los Team verano pic.twitter.com/e8gy49S8CP— L (@L34NR) May 30, 2022 Sigue ola polar 😉Tengan un buen día 💜 🥶🥶 pic.twitter.com/fB2tkgAkTr— #crazyAlex57 (@crazy57Alex) May 31, 2022 Lo que se me viene a la mente cuando leo "ola polar" pic.twitter.com/Xynic0KK8d— Juampi (@JuampiRod_24) May 30, 2022 Y sí, también los cortes de luz: Llegó la #OlaPolar a la Argentina. Todos vamos a estar así cuando se corte la luz pic.twitter.com/VLJtCz6zEg— L (@L34NR) May 30, 2022 ¿Hasta cuándo seguirá el frío? Si bien todavía restan tres semanas para la llegada del invierno, una masa de aire polar proveniente de la Patagonia trajo un anticipo de lo que será la próxima estación, con un marcado descenso del termómetro. Este martes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada arrancó en la Ciudad con una mínima de 1º. La temperatura máxima prevista para la tarde será un poco más amable: 12 grados. En tanto que para este miércoles se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. Recién el jueves el clima comenzará a dar un leve respiro. Ese día el termómetro registrará un leve ascenso de la temperatura que se mantendrá al menos hasta el domingo.