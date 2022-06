En medio de la ola de frío polar que experimenta la región comenzaron a aparecer una gran cantidad de reclamos de escuelas públicas de la provincia que se encuentran sin el suministro de gas para la calefacción de los alumnos durante las clases. Ante esto, desde Amsafé Rosario y ATE Rosario están realizando un nuevo relevamiento para actualizar los datos sobre los establecimientos educativos que vienen teniendo afectados sus servicios básicos para el pleno funcionamiento escolar. Este inconveniente no es exclusivo de las escuelas sino que también afecta al nivel superior ya que cinco facultades de la Universidad Nacional de Rosario se quedaron sin suministro de gas producto de distintos actos de vandalismo.

La llegada de las bajas temperaturas expuso un problema que viene arrastrando desde hace tiempo la infraestructura escolar de la provincia. Si bien la falta de gas en varias instituciones escolares no es nueva, los reclamos elevados por los gremios docentes meses atrás no fueron solucionados en tiempo y en forma por las autoridades provinciales y ahora quienes lo sufren son los alumnos y sus docentes que tienen que dar clases en aulas que no tienen ningún tipo de calefacción.

Ante este escenario y para tener un número más certero de la cantidad de escuelas que sufren al falta de suministro, Amsafé Rosario y ATE Rosario vienen realizando un nuevo relevamiento para actualizar los datos sobre los establecimientos educativos que tienen afectados sus servicios básicos para el pleno funcionamiento escolar. “Porque a pesar de los dichos de la ministra Adriana Cantero en donde afirma que ‘vivimos en un clima tropical’, por lo que ‘sólo hay bajas temperaturas tres meses al año’ y el ‘problema no era tan serio’, en las escuelas del Departamento Rosario hay muchos problemas todavía hoy sin resolver”, denunciaron ambos sindicatos.

En entrevistas radiales, el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, remarcó que hasta el momento el gremio relevó “más de un centenar de escuelas en Rosario que siguen sin gas” y que “el promedio de las escuelas de la zona sur de Rosario y de Villa Gobernador Gálvez es de casi 30 establecimientos sin ese servicio”. Además, recordó que cuando hicieron el último relevamiento, había 153 escuelas y Litoral Gas hablaba de muchas más. Al mismo tiempo, Terés mencionó que advirtieron al gobierno de esta realidad hace dos meses: “Le hicimos llegar nuestro relevamiento. Después viven haciendo anuncios de cifras millonarias para dos o tres escuelas pero en Rosario las inversiones siguen siendo insuficientes. Ahora viene el frío, la cuarta ola de Covid-19 y tenemos que brindar las mejores condiciones para las escuelas”.

Una situación similar atraviesan cinco facultades de la UNR que se quedaron sin suministro de gas pero en este caso producto de distintos actos de vandalismo. Según explicaron desde el rectorado, ya se están llevando adelante obras para la normalización de la provisión de gas natural, “afectado por corte de suministro y vandalización de medidores, en cuatro edificios de la institución”. En la Sede de Gobierno, Litoral Gas inhabilitó el gabinete general que proveía el gas natural al edificio y solicitó una nueva localización sobre la fachada, por lo que ya se elaboró el proyecto para la adecuación.

En el caso las Facultades de Odontología, Ciencias Médicas y parte de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéutica, a raíz de un incendio provocado por un acto de vandalismo en la red de alta presión ubicada en calle Suipacha, la empresa limitó el servicio. Ante esto se requerirá de una obra en 3 etapas para recuperar la provisión del servicio. Por su parte, en la Facultad de Psicología dos de los tres gabinetes que abastecen a tres sectores diferentes del edificio fueron vandalizados: uno fue dañado parcialmente pero ya se están realizando las tareas de reparación para lograr su operatividad en la brevedad; mientras que el otro gabinete fue totalmente vandalizado por lo que requerirá una obra de mayor envergadura que ya se encuentra en ejecución.

Finalmente, en la Facultad de Ingeniería también se encuentra interrumpido el servicio de gas y la obra de adecuación ya está en ejecución a cargo de una empresa contratada. De todas maneras, desde la UNR solicitaron la inspección de Litoral Gas para la habilitación de las obras ya concluidas correspondientes a uno de los cuatro suministros.