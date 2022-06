Se conocieron nuevas imágenes del accidente que dejó en coma a Lautaro Coronel, más conocido como “El Noba” casi una semana atrás.

El video corresponde a una cámara de seguridad de la zona, y muestra el momento en que el cantante se dirige por Luis Braille y en el cruce con la calle Solís, choca contra un Peugeot 208 blanco que cruzaba la intersección como otros vehículos.

El accidente ocurrió el martes 24 de mayo en la localidad bonaerense de Florencio Varela, de donde es oriundo Coronel. La moto, también blanca, venía a gran velocidad cuando impactó en el lateral izquierdo del vehículo y cayó al pavimento. Se trata de una moto de carrera, no autorizada para circular en zonas urbanas.

Instantáneamente, el video muestra cómo el hombre del automóvil desciende del vehículo para ver la situación y se lo ve notablemente sorprendido al encontrarse con la moto destrozada y el joven tirado en el piso.

Debido a la posición de la cámara y la presencia de un cartel de un local comercial en el avistaje, no se puede discernir si el joven llevaba o no puesto un casco, aunque hasta el momento todos los testigos afirmaron que no. Tampoco puede distinguirse si Coronel venía haciendo una “wheelie” (levantar la rueda delantera, circulando únicamente sobre la rueda mayor), como informaron testigos presenciales a las autoridades judiciales.

El Noba lleva seis días consecutivos internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital El Cruce Dr. Nestor C. Kirchner, en estado crítico, con pronóstico reservado y sin grandes variaciones en su cuadro. En el último parte médico, emitido en la tarde del martes, se detalla que el músico de 25 años “permanece en coma, mecánicamente ventilado, requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras”.

La investigación está a cargo de la UFI Nº 7 especializada en Delitos Culposos Descentralizada de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Roxana Giménez.

El accidente

El cantante del género musical conocido como "Cumbia 420" sufrió un grave accidente de tránsito el martes en Florencio Varela. Según relataron desde su entorno, Coronel circulaba en su moto y chocó contra un Peugeot 208 en la intersección de las calles Luis Braille y Solís.

Luego del accidente, el músico fue internado en el Hospital Mi Pueblo por un "politraumatismo con traumatismo de cráneo grave secundario a accidente en vía pública", pero luego fue trasladado al Hospital Alta Complejidad El Cruce Dr. Nestor C. Kirchner, donde permanece internado.

"Lauti sufrió un accidente. En este momento está delicado, pero va a estar bien. Hagamos fuerza entre todos y pidan por él; vamos a salir adelante como siempre. Respeto para la familia. Dios es grande, hay que tener fe", publicaron en las stories de la cuenta oficial de Instagram del artista.

Horas antes del accidente, "El Noba" iba a brindar tres shows: uno en el boliche Jesse James de Isidro Casanova, otro en Club Harvard de Burzaco y por último en Diversión de Quilmes.

Quién es El Noba

Su éxito con la música llegó en 2020, cuando empezó a publicar algunos videos en la red social Tik Tok, que pegaron con rapidez en otras redes sociales y llegaron, más temprano que tarde, a los barrios más populares. Muchos lo comparan con el fenómeno de L-Gante, otro joven músico, de quien El Noba es muy amigo.

Hace unos meses, en una entrevista televisiva, el padre del joven contó que le costó comprender cuál era el futuro que quería su hijo: “Un día nos sentamos, hablamos, y entendía que (la construcción) no era lo de él. Discutíamos, peleábamos, como todo padre. Me dijo lo que quería, que le tuviera fe, que iba a triunfar. Y ahí está, triunfó”.

Cuando la noticia del siniestro y su grave estado de salud llegaron a las redes, muchos pusieron el énfasis en el curioso apodo, El Noba, que surgió a partir de la frase “no bajo ni con pasta”, una clara referencia a su consumo de pastillas.

Una de sus canciones más famosas es “Tamo Chelo”, otra frase muy curiosa, que él mismo contó que también aprendió gracias al mundo de la construcción, una alusión a la alegría de los trabajadores de ese rubro al cobrar el sueldo.

Hace unos pocos días, el popular cantante había contado en las redes sociales que estaba feliz porque gracias a la música había podido comprarse un terreno en el cual construiría una casa para su hija. El tuit se había viralizado, por eso la novedad de su trágico accidente tuvo una repercusión aún mayor. “Lo logré, me pude comprar el terreno. Acá se crea el palacio para mi hija. Gracias a ustedes y la música”, decía.

“Yo creo que la gente me eligió porque se siente identificada”, contó hace un tiempo el músico en declaraciones a Telenoche, fanático de Defensa y Justicia, a tal punto que continuaba yendo a ver a su club a la cancha junto a sus amigos y formaba parte de las caravanas del club de Varela.

Fanático de las motos y los autos, además de armarse un estudio de grabación para ensayar y poder profesionalizar su trabajo, había armado un taller donde ponía a punto vehículos de todo tipo. En las mismas redes que le otorgaron un gran éxito con la música, también publicaba trucos con las motos. En uno de los últimos videos que se pueden ver se lo observa haciendo la “wheele” con la moto en la calle, el mismo truco que practicaba al momento del siniestro vial que sufrió esta semana.