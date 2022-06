En la antesala de una nueva movilización para gritar Ni Una Menos, organizaciones que componen el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria se manifestaron ayer en las escalinatas de los Tribunales provinciales para exigir "que el aparato judicial deje de mirar a otro lado mientras nos siguen matando, maltratando e invisibilizando".

Decenas de carteles con frases contra la justicia machista interpelaron ayer en calle Balcarce al 1600. "Nos concentramos en este lugar para decirle a la Justicia que no somos ciudadanas de segunda, que son responsables de nuestras vidas, de la violencia machista que transitamos diariamente, responsables de no cuidarnos, de no buscarnos, de no generar medidas de seguridad necesarias para mujeres, lesbianas, travestis y trans. Este 3 de junio le decimos 'basta' al Poder Judicial, estamos hartas, cansadas. Sepan fiscales y jueces que no nos van a frenar, que no nos van a disciplinar, que nos vamos a seguir organizando por las que no están y por las que vendrán. Queremos que el Poder Judicial se reformule, se transforme, que dictamine con perspectiva de género, que piensen en las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias de la ciudad. No nos pueden dar la espalda a un movimiento tan grande, dinámico y diverso como es el feminismo", plantearon.

En ese sentido, las manifestantes recordaron el femicidio Nora Escobar, cometido en Granadero Baigorria, cuyo cuerpo fue encontrado a principios de mayo. "El fiscal Cimino llegó tarde, como vienen llegando todos. El Estado sigue llegando tarde, y somos las organizaciones, las redes feministas, las que cumplimos el rol que debería tener el Estado". En ese sentido, reclamaron "conciencia, porque la discusión sobre la violencia de género ya se instaló en las mesas de nuestras casas. Crecimos como movimiento en una agenda pública. ¿Qué más falta para que el Poder Judicial dé las respuestas necesarias? Hoy estamos por Ropi (como le dicen a Rocío Martínez), por Nora, por Chiara Paez, cuyo femicidio generó -en 2015- un movimiento tan gran como es Ni Una Menos. Por ellas, por las que no están, pedimos justicia, justicia, justicia", gritaron.

Durante la conferencia de prensa, Viviana Della Siega planteó que la fecha las encuentra "hartas. En el país hay buenas leyes, pero también hay una brecha entre la normativa y la realidad; y una falla en lo que es el aparato judicial", dijo y habló de "desidia". Además del caso de Nora Escobar, mencionó la denuncia a una jueza de Familia, por tratos crueles inhumano y degradantes, en el caso de una nena de 6 años. "Necesitamos perspectiva de género en toda la justicia, que se escuche a la niñez, a la adolescencia y a los familiares que reclaman por una mujer, por una persona desaparecida; que tengan en cuenta cuando se hacen denuncias y se tomen medidas de protección. Seguiremos en la calle, y denunciando con nombre y apellido".

Gandhari agregó que la convocatoria del viernes es a las 16, en la plaza San Martín para marchar al Parque Nacional a la Bandera, donde habrá feria de emprendedorxs y luego un festival con bandas, videos y donde habrá familiares de víctimas de femicidios.

Desde el Comité agregaron: "Este 3 de junio, las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, indígenas, originarias y afro, nos unimos en contexto de pandemia, para gritar: ¡Ni unx menxs, vivxs nos queremos!! ¡Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja!".