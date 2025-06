La legión argentina arrancó torcida en el cuadro masculino de Wimbledon con la sorpresiva eliminación de Francisco Cerúndolo, mejor rankeado albiceleste. Fue derrota por 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-0 para el número 19 del listado ante el portugués Nuno Borges (37º) en la cancha 17 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Cerúndolo, de buen andar este año (semis en Madrid y cuartos de final en Miami e Indian Wells) pero en medio de un bajón considerable (cuarta derrota seguida), sigue sin encontrarle la vuelta a los Grand Slam. Venía de ser eliminado en su debut en Roland Garros y en tercera ronda de Australia en 2025. Su mejor resultado hasta ahora fue la cuarta ronda parisina (octavos de final) en 2023 y 2024. En cuanto a Wimbledon, es su tercer debut y despedida (2022 y 2024, los otros). Mientras que en 2023 se fue en segunda ronda.

El grueso de la delegación se presentará este martes en el césped británico: Mariano Navone (91º) jugará ante el canadiense Denis Shapovalov (30º) no antes de las 8 de la mañana; Francisco Comesaña (65º) lo hará ante el francés Corentin Moutet (69º) no antes de las 10; Camilo Ugo Carabelli (56º) será rival del estadounidense Marcos Girón (45º) no antes de las 11; Tomás Martin Etcheverry (53º) jugará ante el inglés Jack Pinnington Jones (281º) no antes de las 11; y Sebastián Báez (38º) lo hará con el también local Jack Draper (4º) no antes de las 12.