Vecinos y vecinas del barrio de Caballito realizaron este miércoles un nuevo semaforazo para pedir la cancelación definitiva del proyecto de "parque lineal" que el gobierno porteño busca realizar en la Avenida Honorio Pueyrredón. La protesta se realizó en el Monumento al Cid Campeador de cara a la audiencia pública que el GCBA, a través de la Comuna N°6, finalmente convocó luego de los fallos judiciales que lo obligaron a frenar la obra que ya había iniciado. La audiencia comenzará a fines de junio y la inscripción estará abierta a partir de este jueves. Mientras tanto, las agrupaciones vecinales denuncian que la zona de la obra interrumpida quedó abandonada y es "un verdadero desastre": "El Gobierno apunta a que el lugar se caiga para decir que la culpa la tenemos los que protestamos", advirtieron a Página 12.



El semaforazo de los vecinos y vecinas se llevó a cabo desde las 18 30 de este miércoles, en el sitio en el que el GCBA comenzó las obras y luego debió interrumpirlas. "No nos vamos a quedar sin movilizar. Esto seguramente irá para largo pero los vecinos y vecinas ya le dimos un golpe muy fuerte a la política de 'transformar' la ciudad", señaló a este diario Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, agrupación que presentó la acción judicial que derivó en el freno a las obras, ratificado también por la Justicia de Cámara. Desde el anuncio del proyecto, las organizaciones vecinales plantean que el proyecto solo provocaría complicaciones de tránsito en la zona y no agregaría una cantidad significativa de espacios verdes. En el anuncio oficial, el propio GCBA informó que la obra sumaría "casi una hectárea" de espacios verdes al barrio.

En el último fallo, los jueces de la Sala N°III de la Cámara de Apelaciones porteña consideraron que el oficialismo debió haber aprobado una ley para habilitar la creación de lo que el Código de Transito y Transporte cataloga como "calle de convivencia", por lo que ahora el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta debería remitir un proyecto a la Legislatura si quiere continuar con la obra. Mientras tanto, a casi cuatro meses del primer fallo y a más de seis del anuncio oficial del proyecto, el GCBA convocó por primera vez a los vecinos y vecinas a la instancia de participación de la audiencia pública. Lo hizo por medio de la presidencia de la Junta Comunal N°6, que emitió una resolución para llamar a la audiencia presencial a realizarse en la confitería "El Greco" a partir del próximo 30 de junio a las 19 horas. La inscripción iniciará este jueves 2 de junio y finalizará el 24.

"Esta audiencia es lo que tendrían que haber hecho desde la primera instancia. Ahora la convocaron desde la Comuna pero no pasó por la junta comunal, eso está mal", afirmó el integrante de S.O.S Caballito. Además del hecho de que la convocatoria no haya pasado por la vista de los comuneros, Torchinsky indicó que a los vecinos y vecinas también les hace ruido "el lugar en que se hace, es un bar emblemático que no es grande y tampoco hay cómo corroborar que los que se inscriban van a poder hablar". Así y todo, el vecino señaló que la audiencia "está convocada y como asamblea vamos a inscribirnos, vamos a ir y a exponer".

Desde hace algunas semanas, y con vistas a la posible presentación de un proyecto de ley, las agrupaciones barriales comenzaron a reunirse con representantes de bloques legislativos, incluidos los espacios de Juntos por el Cambio que no responden directamente al PRO, como UCR-Evolución y la Coalición Cívica. "Creemos que la convocatoria a la audiencia indica que el GCBA se dio cuenta de que perdió una batalla importante con los vecinos, algo que es vital para el Gobierno de Larreta", aseguró Torchinsky y mencionó otros casos en los que el oficialismo debió retroceder con normativa urbanística, como la reciente modificación del Código Urbanístico para limitar las alturas de construcción permitidas en zonas de Belgrano y Núñez.

Mientras siguen reclamando que se construya un verdadero parque público en los terrenos del playón ferroviario ubicado junto al club Ferrocarril Oeste, los vecinos y vecinas también denuncian el estado en el que se encuentra la zona de obras interrumpidas en Honorio Pueyrredón. "Desde que cerraron no volvieron a hacer más nada. La zona es un verdadero desastre, falta seguridad, mantenimiento y limpieza. Lo único que hicieron fue poner un recolector de basura y fue por pedido nuestro", aseguró Torchinsky. Los vecinos y vecinas creen que el GCBA mantiene la zona así porque "apuntan a que se caiga el lugar para decir que la culpa la tenemos los que protestamos".