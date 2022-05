La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el fallo de primera instancia que suspendió las obras del "Parque Lineal" que el Gobierno porteño planea construir en la Avenida Honorio Pueyrredón del barrio de Caballito. La Justicia de Cámara volvió a darle la razón a vecinos y vecinas del barrio al considerar que el oficialismo debería haber aprobado una norma en la Legislatura para habilitar la creación de lo que el Código de Tránsito y Transporte denomina "calle de convivencia". Mientras las agrupaciones barriales siguen en campaña para que el proyecto se cancele definitivamente, al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta aún le queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"El texto del Artículo 6.9.6 no admite alternativas: el carácter de calle de convivencia de una arteria o tramo debe disponerse por ley", escribieron en su resolución los jueces Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, integrantes de la Sala Nª III de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. El artículo que refiere el fallo forma parte del Código de Tránsito y Transporte porteño -- Ley Nº 2.148 --, que establece que no es competencia del Ejecutivo sino de la Legislatura crear "calles de convivencia", a las que define como tramos viales "destinados preferentemente al tránsito peatonal, en las que se admite la circulación restringida de vehículos".

Es eso, en efecto, lo que el GCBA planea realizar en una parte de Honorio Pueyrredón, tras quitarle una mano entera a ocho de sus cuadras. Ya en su fallo de primera instancia, al que refieren los magistrados de Cámara, el juez Víctor Trionfetti había sido claro al señalar que "transformar una avenida de varios carriles, como lo propone la obra, importa una alteración sustantiva de las condiciones de uso. No solo cambia el sentido de la avenida, que deja de ser doble mano, se la reduce y orienta solo de Norte - Sur, también incorpora una intervención sustantiva en materia de uso de dos de sus actuales carriles que pasan a ser un parque lineal y, por fin, una de las vías actuales se transforma en calle de convivencia, la que tiene uso específico nítidamente distinto del carril original".

Según establece el Código, la creación de la "calle de convivencia" debe pasar sí o sí por la Legislatura. El oficialismo, en cambio, decidió omitir el debate legislativo e impulsar el proyecto como una política del Ejecutivo a través del Ministerio de Espacio Público, a cargo de Clara Muzzio. Ahora, los jueces de Cámara sentenciaron que "el Jefe de Gobierno no puede suplir la falta de ley exigida por la Ley 2.148, como tampoco pueden otros funcionarios inferiores de la Administración local". El fallo también indica que, en su apelación, el GCBA no explicó en qué se diferencia "la calle de convivencia proyectada de la calle de convivencia regulada en la Ley de Tránsito. Solo pretende negarle tal carácter por carecer de unos caracteres que ni siquiera menciona. Por otro lado, la falta de un acto administrativo de alcance general que prevea la creación de una calle de convivencia no mejora su posición".

"Seguimos exigiendo la cancelación definitiva de este proyecto inconsulto e innecesario", advirtieron los vecinos y vecinas de Caballito que impulsaron el amparo que derivó en el fallo inicial de Trionfetti. Además de oponerse a la modificación urbana de una zona central del barrio, las agrupaciones argumentan que el proyecto empeorará el tráfico vehicular que ya satura la avenida. El fallo de la Justicia dejó la obra a medio hacer desde principios de febrero y varios tramos de la avenida se mantienen cortados, por lo que el caos de tránsito comienza a registrarse.

"Las pruebas de las nefastas consecuencias para el barrio están a la vista diariamente, con el agravamiento del caos vehicular y el aumento de la contaminación ambiental", alertaron las agrupaciones, que este miércoles realizarán un semaforazo en el cruce de Acoyte y Rivadavia para seguir juntando firmas por la cancelación definitiva del proyecto y la creación de un verdadero parque público en los terrenos del playón ferroviario ubicado junto al Club Ferrocarril Oeste.

En un comunicado denunciaron, además, "la prepotencia de Rodríguez Larreta y Clara Muzzio al pretender imponer un falso parque sin siquiera tener en cuenta las dudas, sugerencias, necesidades e intereses de quienes habitamos Caballito. Este nuevo revés judicial demuestra que la prepotencia ha llegado al extremo de violentar la división de poderes que caracteriza a nuestro sistema republicano".