Vecinos y vecinas del barrio de Caballito volvieron a movilizarse este miércoles para pedir la cancelación definitiva del proyecto de "Parque Lineal" que el Gobierno porteño pretende llevar a cabo en la Avenida Honorio Pueyrredón. En una "marcha de antorchas" que inició en el Monumento al Cid Campeador, las agrupaciones barriales reclamaron que "no destruyan Honorio Pueyrredón" y que se construya un verdadero parque público en el playón ferroviario ubicado junto al Club Ferrocarril Oeste. A principios de febrero la Justicia de primera instancia frenó la obra ante un amparo de los vecinos y vecinas, pero todavía resta la decisión de la Cámara de Apelaciones.

La movilización partió desde el cruce de las avenidas Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez a las 18.30 de este miércoles y recorrió las calles Rojas y Neuquén hasta Avenida Avellaneda, "en solidaridad con los vecinos y vecinas que sufren diariamente el caos de tránsito y ruido que está generando esta obra actualmente", según indicaron las organizaciones barriales en un comunicado. El fallo de la Justicia dejó la obra a medio hacer desde principios de febrero y varios tramos de las avenida cortados, por lo que el caos de tránsito comienza a verse a pesar de que la construcción esté frenada.

"Las pruebas del fracaso de este proyecto están a la vista todos los días. Lo confirmamos quienes habitamos el barrio, pero también todas aquellas personas que deben transitar por la zona", señalaron los vecinos y vecinas, que indicaron que "el rechazo aumenta día a día, sólo falta que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la Ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, tomen nota de lo que están generando".

El fallo de primera instancia de la Justicia porteña fue confirmado a fines de febrero por el Juzgado N°15 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por el GCBA. Ante esto, la administración porteña presentó su apelación, que recayó en la Sala III de Cámara de Apelaciones. A la espera de la decisión de esa sala, el colectivo vecinal advirtió sobre un dictamen emitido al respecto por la Fiscalía de Cámara. "Es un dictamen parcial, reñido con el marco legal y orientado a generar los argumentos para que esta obra ampliamente resistida por el barrio pueda volver a operar", indicaron.

La obra en cuestión transformaría la composición de ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, dejándolas de una sola mano. Según el propio GCBA, el "parque lineal" sumaría "casi una hectárea" de espacios verdes al barrio, mientras los vecinos y vecinas piden que se "construya un gran parque público sobre las 15 hectáreas del ex playón ferroviario del barrio". "Reafirmamos que no hay licencia social para proyectos que no respondan a las necesidades de quienes habitamos Caballito", advirtieron.