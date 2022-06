El joven de 18 años que golpeó y dejó con secuelas irreversibles al playero de estacionamiento Arturo López en noviembre del año pasado, en el barrio porteño de Monserrat, fue beneficiado este miércoles con prisión domiciliaria y monitoreo a través de tobillera electrónica.

Según fuentes judiciales, la medida fue determinada por la titular de la causa, la jueza de Menores Carla Cavalliere, a un poco más de un mes de que el acusado, identificado con las iniciales C.M.A., se entregara a la Policía y se lo condenara a 60 días de prisión preventiva en el Instituto Belgrano, a la espera del inicio del juicio oral por el delito de de "tentativa de homicidio" y, subsidiariamente, por "lesiones gravísimas". La causa fue elevada para esta diligencia el 26 de mayo pasado.

El beneficio para el principal acusado de agredir a López, de 66 años, fue confirmado en una audiencia de prisión preventiva morigerada solicitada por la defensa oficial del imputado.

En este sentido, el fiscal Mauro Tereszko y la querella que representa la familia y las hijas de la víctima se opusieron enfáticamente y solicitaron a la jueza Cavalliere que se mantenga la detención del joven procesado hasta el juicio oral.

El representante del Ministerio Público hizo saber que la etapa de investigación estaba agotada y que la fiscalía estaba en condiciones inmediatas de realizar un juicio penal. Pese al recurso negativo del fiscal, la titular de menores cedió al pedido de los defensores de C.M.A.

"Me indigna que esto desenlace así", sostuvo una de las hijas del playero

Florencia López, una de las hijas del playero, manifestó su frustración tras conocer la domiciliaria para el imputado por golpear a su padre y dijo que "no entiende" la decisión de la jueza Carla Cavalliere.

"La realidad es que ya nos parecía poco que le den 60 días de prisión preventiva, pero era lo único que esperábamos alcanzar. Nos decían que nos teníamos que sentir victoriosas porque habíamos logrado algo. Ahora ni siquiera eso, a partir de mañana va a estar en su casa cómodamente, después viene el juicio y posteriormente seguirá su vida como si nada", manifestó la joven en diálogo con IP Noticias.

Y continuó: "No entendemos la decisión de la jueza. ¿Cómo es que hace un mes dictó 60 días de prisión, como era correspondiente, dentro de un centro de régimen cerrado porque era un menor? Parece que se cambió de opinión, porque desde la defensa, nada se agregó. Solo detalles sobre la situación de mi papá que lleva seis meses internado".

En esta línea, reiteró que su padre tendrá secuelas irreversibles y que seis pericias médicas respaldaron esta situación. "No va a volver a trabajar, va a tener que estar acompañado de un tercero o cuidador por el resto de su vida. Yo lo extraño un montón y todos los días, a pesar de que lo veo siempre", indicó Florencia.

"Me indigna que esto desenlace así. No puedo entender que la jueza no lo vea así; parece que no se tiene en cuenta que estuvo cinco meses prófugo y que hay que agradecerle que se presentó cuando pronto iba a cumplir la mayoría de edad, lo que lo favorecía", cerró.

Cómo la Justicia dio con el acusado

El principal imputado por la agresión a López, C. M. A., se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera.

Tras pasar más de cinco meses prófugo y a pesar de que su padre dijo que no se iba a presentar ante las autoridades "a menos de que le den garantías judiciales", el adolescente optó por entregarse días antes de cumplir la mayoría de edad.

Los voceros dijeron que el adolescente se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho a Télam que se hallaba oculto en Uruguay. Esta versión fue desestimada por los investigadores, quienes aclararon que esas declaraciones tuvieron el objetivo de "despistar".

El caso

El hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.