El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, consideró que "el deseo es arrancar sumando de a tres" puntos en el clásico ante Independiente del próximo sábado, en el arranque del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



"Vamos a intentar hacer un partido inteligente, nunca dejar de atacar, con disciplina técnica y orden", vaticinó el técnico de 61 años sobre cómo piensa encarar el encuentro.



Respecto al equipo, el ex Barcelona de Ecuador aseveró: "Lo veo bien para el sábado, con ganas, ilusión, anímicamente bien, va a estar a la altura".



Hasta el momento, San Lorenzo no pudo negociar ningún refuerzo para potenciar el plantel, así que Insúa deberá arreglarse con lo que tiene.



Además, está en duda la presencia del delantero Nicolás "Uvita" Fernández, debido a una deuda que tiene el club de Boedo con Defensa y Justicia. Si San Lorenzo no puede saldarla, el jugador retornará al "Halcón" de Varela.



Al referirse a los refuerzos, Insúa admitió que Matías Caruzzo, coordinador de fútbol del equipo, y un grupo de dirigentes están llevando adelante de "4 a 5 negociaciones que uno no sabe cómo van a terminar".



El ex volante destacó que "el libro de pases va a cerrar el 5 de julio", por lo que consideró que todavía hay tiempo para tener los jugadores "que interesan" y que no deberán "apurarse".



"Seguimos con el mismo orden de prioridades, fortalecer las 3 líneas, buscando en los mismos lugares jugadores que tengan ganas de jugar en un club como San Lorenzo", declaró el DT "azulgrana".



Sobre las posibilidades de que Ricardo Centurión continúe en el plantel, Insúa admitió que el jugador le cae "bien", pero que los dirigentes le confirmaron que no iba a ser tenido en cuenta y aclaró que lo reemplazará con Agustín Martegani y Luis Sequeira.