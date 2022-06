Mediante dos declaraciones que acompañaron 16 de los 20 senadores que participaron ayer de la undécima sesión, la Cámara Alta provincial expresó su respaldo al planteo de las provincias del NOA por las asimetrías respecto de la escazez de combustibles, el aumento de su precio, y el desigual reparto de los subsidios al transporte.

Este fue el tema que concentró la mayor atención, en una sesión que tuvo otros momentos tales como, el enojo por los dichos del periodista Baby Etchecopar que consideraron insultantes para el héroe gaucho Martín Miguel dfe Güemes, y los homenajes al ex jugador de fútbol y ex DT Bruno Celeste, y a la referente indígena Octorina Zamora, fallecida anteayer.

El senador por el departamento Cerrillos, Fernando Sanz (Compromiso por Salta) habilitó el intercambio sobre la escasez de combustible con un proyecto de resolución, al que adhirieron otros senadores, de respaldo a las gestiones de las provincias del NOA en la décima Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande realizado en Tucumán y también a los reclamos del gobernador Gustavo Sáenz, “por la preocupante situación que atraviesa la región ante asimetrías respecto a otras regiones y por la inacción respecto a los aumentos del combustible, al faltante de gasoil, a los perjuicios a los productores, ciudadanos, al transporte público de pasajeros y servicios que brinda el estado provincial”.

Sanz sostuvo que la falta de combustible perjudica a la producción y al transporte público de pasajeros. Dijo que saben que ya hubo inconvenientes para levantar cultivos y advirtió que "esto puede llegar a generar el estancamiento económico de nuestras provincias”. Recordó en este sentido que en la Asamblea del Norte Grande el gobernador planteó que Salta “padece la injusticia de una visión centralista de la Argentina”. Y mencionó también el reparto inequitativo del subsidio al transporte, y los aumentos en las tarifas.

Su par de Chicoana, Esteban D’Andrea (también de Compromiso por Salta) lo secundó quejándose del centralismo. “Si no se producen los problemas ahí (en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires), pareciera que no existen”, afirmó. Antes había dicho que el norte de Salta "tiene que pagar todos los combustibles más caros" que en aquellas dos jurisdicciones.

Describió que hace más de 60 días que se vienen sufriendo estos problemas y que hay cupos de 5 mil pesos para cargar combustible. Y criticó al gobierno nacional: es “una falta total de previsión”. Encima, añadió, el boleto es más barato en Buenos Aires. “Es imposible entender que uno de los sectores más empobrecidos del país tenga estas distorsiones y las tengamos que soportar”, insistió.

Y agregó que hay que entender que estas “son distorsiones que también producen inflación, y después siempre buscamos los pretextos para echarle la culpa al campo”. “Uno es defensor del campo”, aclaró por si no se había entendido.



También mencionó que vio videos de camiones con combustible pasando la frontera a Bolivia, aunque aclaró que no pudo corroborar que sean actuales.

El senador por Güemes, Carlos Rosso (del mismo bloque) puso énfasis en el pedido a los legisladores nacionales para que acompañen el reclamo por la falta de combustibles. “Tiene que haber algo que parece que no estamos teniendo los argentinos, y es la previsibilidad”, cuestionó. “Si queremos que Argentina sea unida, lo que tiene que hacer el Presidente es escuchar a todos los gobernadores por igual”.

El vicegobernador Antonio Marocco, también hizo consideraciones, para "acompañar" el proyecto. Recordó las veces que reclamaron por la problemática del combustible en el NOA. “Esto no es de ahora, hace dos años, desde el Parlamento del NOA impulsamos la posibilidad de una ley de biocombustibles”, pero entonces "aparecieron las políticas energéticas erráticas que tenemos hasta ahora, porque por eso la mayoría de las provincias del norte estamos con problemas de abastecimiento de gasoil", sostuvo.

Afirmó que esta ley hubiera podido mejorar el autoabastecimiento, y la transición ecológica que demandan los compromisos asumidos por la Argentina para bajar el calentamiento global. "Generamos de esta manera el desarrollo del biocombustible, empleo y desarrollo para las economías regionales".

Y se sumó a las críticas: recordó que el proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación, pero "lamentablemente, sin demasiados argumentos convincentes, en la Cámara de Diputados de la Nación se rechazó la iniciativa, se la cambió, y a partir de eso perdimos la posibilidad de estimular el desarrollo del biocombustible" y dos años después "tenemos que estar hablando de esto”.

“Quién se va a hacer cargo de esta política errática”, ratificó. “Aquel proyecto quedó trunco, hoy están las consecuencias y dos años después no tenemos combustible justo las provincias que podemos producir”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad. Los senadores solicitaron además que los legisladores nacionales por Salta gestionen que se establezca o se modifique el marco regulatorio del subsidio del transporte público de pasajeros de manera de lograr una distribución equitativa de los recursos destinados a ese fin.

Repudio a Baby Etchecopar

Otro momento que caldeó los ánimos fue el del tratamiento de un proyecto de resolución declarando de interés del Senado las actividades que se desarrollarán el 7 de junio recordando el momento en el que Güemes recibió la herida que le provocó la muerte el 17 de junio, ese día también se conmemorará el aniversario 156 del fallecimiento de su hermana Macacha Güemes y se hará la cabalgata desde la plaza Belgrano (cerca del punto en el que fue herido el héroe gaucho) en la ciudad de Salta hasta el Monolito de la Quebrada de la Horqueta, donde falleció.

También fue un proyecto colectivo, firmado por 16 senadores varones y la única senadora, Sonia Magno. A instancias del senador por Cachi, Walter Wayar (Frente de Todos), el texto se modificó para incluir un repudio a las declaraciones de Baby Etchecopar, que había dicho que un historiador salteño (al que no identificó) le contó que el general Martín Miguel de Güemes no había tenido una muerte de héroe.

Wayar no se ahorró calificativos al pedir que se incluya el repudio a Etchecopar. Dijo que tuvo una "actitud cobarde", que intentó manchar la dignidad de Güemes en un "ataque rastrero". Entre otros adjetivos, invitó a los fortines gauchos a que le exijan una explicación. Lo del periodista, fue, aseguró "un gesto cobarde de un cobarde que está acostumbrado a hablar siempre porque sabe que luego tiene la responsabilidad y la racionalidad de quienes somos verdaderos hombres y mujeres de bien que no lo vamos a ir a agredir porque no vale la pena ni una simple cachetada un tilingo como Baby Etchecopar".

El senador por La Poma, Dani Nolasco (Compromiso por Salta), adhirió a los dichos de Wayar y anunció que su bloque acompañaría el repudio. Su par de La Caldera, Miguel Calabró (Evita Conducción), dijo que hay una visión centralista que pone a Güemes en el pabellón de los caudillos "incluso adjetivando, como subestimando la acción" que llevó adelante por la independencia nacional.

La iniciativa se aprobó por unanimidad, con el agregado del repudio.

La más alta tasa de tuberculosis

En la sesión se aprobó también un proyecto que provenía de Diputados, para instituir la semana que va del 24 al 30 de marzo como la "Semana de concientización, prevención y lucha contra la tuberculosis".

Antes de su votación el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler (FdT), que es médico, destacó que en su momento esta enfermedad causó una alta mortalidad hasta que se encontró un tratamiento pero aún hoy sigue habiendo muertes. "Hace muy pocos días falleció una niña por esta terrible enfermedad", dijo antes de aportar que en Argentina hay 28 mil personas con tuberculosis. Y la "tasa más alta de casos por número de habitantes lamentablemente la registramos en nuestra provincia de Salta, con el 42,40 casos por cada 100 mil habitantes", mientras que en La Rioja, que tiene la tasa más baja, es de 2,03, casos por cada 100 mil habitantes.

La iniciativa fue aprobada y enviada al Ejecutivo para su promulgación.