A casi un año de las denuncias de dos mujeres por violencia y abuso sexual, el actual intendente de Bañado de Ovanta, en Santa Rosa, Catamarca, Elpidio Guaraz (FdT), continúa sin ser indagado. Las denuncias contra Guaraz fueron radicadas el 4 y 5 de junio del año pasado. Hasta el momento, el funcionario comunal nunca prestó declaración indagatoria ante la Justicia provincial.



Mientras tanto, lejos de ser amonestado, Guaraz continúa con su agenda política; es invitado a actos de Gobierno, y se fotografía con los más altos funcionarios del poder político de Catamarca.

Carolina Vasconsellos, una de las sobrevivientes denunciantes, publicó en sus redes sociales una carta abierta a Ely Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Pide que la escuchen, y poder dejar de tener miedo. La carta se titula "Cuando el tiempo tiene un precio".

Catamarca, 02 de junio de 2022

Carta abierta a la Sra. Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta,

"Cuando el tiempo tiene un precio"

Estimada ministra:

"Me llamo Carolina Vasconsellos, soy de un pueblo rural de la provincia de Catamarca, llamado Las Cañas. Quiero hacer llegar a Ud. mi pedido de justicia y de ayuda.

Hoy hace exactamente un año, que oculta en la oscuridad de la noche y el frío asfixiante del baúl de un auto, escapaba de las garras del abusador más peligroso que transita libre en mi departamento. Aquel día salí en busca de libertad y justicia.

A medida que el auto se movía en la ruta, sentí que dejaba atrás la tortura que desde los 14 años venía padeciendo en la garras del mayor depredador de menores del departamento Santa Rosa, Catamarca.

Buscaba libertad y justicia!

Hoy a un año de aquel triste y a la vez esperanzador día, puedo expresar que las instituciones que deberían administrar justicia en Catamarca se han convertido en viles puestos de trueque, dedicadas al negocio más nefasto para una víctima... “compra y venta de tiempo". Esas instituciones a las que les confié mis más íntimos dolores, solo demostraron que el "tiempo" tiene un precio... Tiempo que mi abusador puede comprar, porque dispone del erario público ya que ostenta el cargo de Intendente municipal de la jurisdicción.

Sra. Ministra pido visibilidad para mi causa y justicia.

Pido a los medios de comunicación me ayuden a difundir esta carta. Estoy convencida, porque los hechos así lo mostraron en estos 12 meses transcurridos, cualquier denunciado por abuso sexual, es imputado en menos de 3 meses, no es el caso de mi abusador, porque él puede pagar el precio del "tiempo".

P/d:

Quiero que sepa la justicia de Catamarca, que lo sepa el país , y todas las instituciones que se dedican a la defensa, o proclaman luchas feministas... Que no voy a claudicar en mi pedido de justicia, que no me van a cansar con las dilaciones de los tiempos judiciales y que cada acción y "trueque" millonario por una semana, un mes, o más... Solo evidencian mi verdad, esa verdad que convirtió mi vida en un infierno!!!

Esa verdad que hoy me da fuerzas para seguir y por la cual, no estoy dispuesta a callar!!

Estoy convencida que será la paciencia. Esa que mis seres queridos me ayudan a practicar todos los días, la que podrá ganarle al negocio del Intendente: "la compra desesperada de tiempo".

Revictimización

En diciembre del año pasado, la defensa de Guaraz había solicitado que declaren los familiares de una de las sobrevivientes, la psicóloga que concretó la pericia psicológica y la propia víctima, pero el Ministerio Púbico Fiscal no hizo lugar por considerar que se trata de una revictimización. El funcionario apeló esa decisión y en marzo de este año, el Juzgado de Garantías resolvió en el mismo sentido, pero él volvió a apelar.

La Cámara de Apelaciones y Exhortos había fijado fecha para resolver para el 30 de mayo, pero ayer se supo que por inconvenientes del defensor, quien tendría otra audiencia por un caso distinto, se pidió la suspensión y que se vuelva a fijar una fecha.

En tanto, en la otra causa donde había sido imputado, se opuso al decreto de determinación del hecho y sobre ese pedido también deberá expedirse un juez.

Otras causas

El Intendente, carga además con una decena de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad.

Acerca del tema:

