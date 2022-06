Ablandate con The Stone Roses: Made of Stone, el documental que registró el operativo-retorno que tuvo en 2012 la icónica banda de Manchester hasta que, en plena gira, terminaron agarrándose y pudriéndola de nuevo. Con uno de los grandes discos debut de la historia del rock, canciones dulcísimas, increíbles y una gran capacidad para el quilombo, las peleas, la cárcel y los tiros en el pie a lo Spinal Tap, el exitoso pero fallido regreso de los Stone Roses nos dejó una enseñanza: no dejes que el documentalista se te acerque demasiado.

* ¿Te gustó lo que viste? Encontrá entregas anteriores de Ahí nos vimos, el podcast de cosas para ver de Javier Aguirre, en la web de Página|12 y en YouTube.