Este sábado 4 de mayo, Iga Swiatek y Coco Gauff, las número 1 y 23 de la clasificación mundial de la WTA respectivamente, se enfrentarán en la Philippe Chatrier desde las 10 de la mañana por la final de Roland Garros.

La final femenina de Roland Garros enfrentará a dos jóvenes tenistas. Iga Swiatek, de 21 años, y Coco Gauff de 18, irán en busca de quedarse con el segundo Grand Slam de la temporada.

"Intento jugar cada partido de la misma manera, porque si me pongo a pensar que es el partido más importante de la temporada hasta ahora me estreso mucho", admitió Swiatek tras ganarle en semifinales a Daria Kasatkina. "No tengo nada que perder. Pero ella es la gran favorita sobre el papel", admitió Gauff tras su reciente victoria ante la italiana Martina Trevisan.



Por qué canal lo pasan y cómo verlo

Iga Swiatek y su camino a la final

Iga Swiatek irrumpió en el circuito hace 2 años, justamente en Roland Garros. En la edición de 2020 del major parisino de polvo de ladrillo, la polaca, con 19 años y siendo prácticamente desconocida hasta el momento, ganó el torneo de manera contundente, sin ceder ni un set en su camino al título.

Desde aquel entonces, inició un exitoso camino, y desde el 4 de abril es la número 1 del mundo. Jugó 9 finales y ganó 8 de ellas. Se coronó en Roland Garros 2020, Adelaida y Roma 2021 y Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart y Roma 2022, mientras que su única derrota en un partido por un título fue en Lugano 2019.

Su trayecto hacia la final de este año tampoco fue muy distinto al de 2020. Salvo en el partido de cuarta ronda ante la china Zheng Qinwen, no perdió ningún set. En esa ocasión, perdió la primera manga por 6-7 (5), pero reaccionó inmediatamente para llevarse la segunda y la tercera con mucha autoridad: 6-0 y 6-2.

Primera ronda: 6-2 6-0 vs. Lesia Turenko

Segunda ronda: 6-0 6-2 vs. Alison Riske

Tercera ronda: 6-3 7-5 vs. Danka Kovinic

Cuarta ronda: 6-7 (5) 6-0 6-2 vs. Zheng Qinwen

Cuartos de final: 6-3 6-2 vs. Jessica Pegula

Semifinal: 6-2 6-1 vs. Daria Kasatkina

Cómo llego a la final Coco Gauff

A pesar de tener solo 18 años, Coco Gauff da de qué hablar hace varios años. La estadounidense fue campeona de Linz en 2019 y de Parma en 2021, las únicas finales que disputó hasta el momento. Se espera mucho de ella, y este Roland Garros ha sido el escenario para desplegar todo su talento.

La oriunda de Delray Beach, Florida, arribó al partido definitorio sin perder ningún set y solo llegó a jugar un tiebreak, en la segunda manga de la segunda ronda ante la belga Alison Van Uytvanck.

Primera ronda: 7-5 6-0 vs. Rebecca Marino

Segunda ronda: 6-1 7-6 (4) Alison Van Uytvanck

Tercera ronda: 6-3 6-4 vs. Kaia Kanepi

Cuarta ronda: 6-4 6-0 vs. Elise Mertens

Cuartos de final: 7-5 6-2 vs. Sloane Stephens

Semifinal: 6-3 6-1 vs. Martina Trevisan

Historial (h2h) entre Swiatek y Gauff

El historial de enfrentamientos entre ambas tenistas está compuesto por dos duelos, ambos en 2021 y con victoria para la nacida en Varsovia. El primer choque fue por las semifinales del WTA 1000 de Roma, donde se impuso por 7-6 (3) 6-3. El segundo fue en los octavos de final del WTA 1000 de Miami, con triunfo por 6-3 6-1 para Swiatek.