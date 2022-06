La diputada nacional Myriam Bregman, del FIT-U, aseguró este viernes, durante la marcha de Ni Una Menos, que la violencia machista "no se termina mientras exista el patriarcado, que es la sombra del capitalismo", y agregó que "mientras el país esté atado al FMI, las mujeres no somos prioridad". Por lo que responsabilizó al Estado y al gobierno sobre dónde van los recursos y las prioridades de sus decisiones políticas.

Así, la legisladora explicó la importancia de la consigna elegida -"¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable"- siete años después del primer 3J, en el año 2015. "Bajo este sistema capitalista, el patriarcado va a seguir existiendo, pero hay medidas para paliar la situación con decisión política y presupuesto para hacerlo", aseguró Bregman en declaraciones al canal IP Noticias.

Esta semana se conocieron los datos oficiales de la Oficina contra la Violencia de la Corte Suprema de Justicia, del año 2021, donde se registraron 251 casos fatales de violencia de género, entre los que hay 231 femicidios directos; de ellos, hay 225 mujeres cis asesinadas y 5 personas trans-travestis. En total, según distintos observatorios, suman más de 2000 femicidios en los últimos siete años.

"No sé si sabíamos qué se estaba generando cuando marchamos aquel 3 de junio y que eso que se generaba acá, en la Argentina, iba a recorrer América latina, como nos pasó con la lucha por el aborto legal", reflexionó. "Ese 3 de junio, a pesar de la tristeza que nos conmovía, estábamos en un camino de lucha para que se tomara conciencia", sostuvo.

En cuanto a las violencias contra las mujeres, la diputada dijo: "Hay decenas de mujeres víctimas de violencia de género que se van de su casa y como el Estado no les da respuestas, vuelven a esa situación. Si no hay condiciones materiales, el agresor vuelve a tener el poder".

También puntualizó en que los discursos de la ultraderecha "son reacciones que defienden, no solo sus derechos de clase, sino también los patriarcales". Y agregó: "Pero ya nada es igual, no es que la pelea no exista, sabemos que estamos sembrando algo completamente distinto".

Por otro lado, criticó: "Un sector de la dirigencia política se saca fotos con el cartel de Ni Una Menos, pero después mandan las topadoras contra las mujeres que reclaman una vivienda". Y sentenció: "Una mujer que está en la calle peleando es porque está en una situación crítica".

"Mientras el país esté atado al FMI, y se arme todo con base en el extractivismo y a la renta petrolera para pagarle al Fondo, las mujeres no somos prioridad. La prioridad es donde van los recursos. Por eso sostenemos que el Estado y el Gobierno son responsables de a dónde se ponen los recursos y las prioridades", concluyó.

El Estado es responsable

Romina del Plá, otra diputada del bloque del Frente de izquierda-Unidad, por parte del partido Obrero, aseguró que " la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades, y contra toda violencia sobre las mujeres, sigue vigente ".



"Este tema está en la agenda, sin embargo, los femicidios siguen a la orden del día. Tenemos un femicidio cada 30 horas, eso no bajó a pesar de los siete años", remarcó. Y agregó: "Esto tiene que ver con los fallos misóginos y la sensación de impunidad. El Estado es responsable por ser protector de los violentos y no de las mujeres en situación de violencia".

"No hay una política activa de disuasión contra los violentos. Queda en manos de la víctima ver si se cumple la perimetral, si puede accionar o no el botón antipánico; también hay limitaciones en licencias en el trabajo por situaciones de violencia de género. Necesitamos medidas que rompan con ese circuito de protección de las instituciones estatales. Esto es clave y por esto hay que seguir movilizadas", aseguró.