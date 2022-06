Carlos Tevez confirmó este viernes por la noche de manera oficial su retiro del fútbol profesional, a los 38 años, al asegurar que “di todo lo que tenía en mi corazón” y anticipó que su próximo objetivo será convertirse en director técnico.



“Tuve mucho tiempo perdido, de no estar con mi familia. Pero ahora lo puedo decir, estoy retirado: está confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, en Estados Unidos y acá en la Argentina también. Pero, ya está. Como jugador di todo, todo lo que tenía en mi corazón”, sentenció el exjugador de Boca durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, en América TV.

Casualmente un año antes, el 4 de junio de 2021, Tevez anunciaba en conferencia de prensa junto al presidente de Boca, Jorge Ameal, su salida del Xeneize. “Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Se me hace muy difícil hablar pero estoy para decir que no voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto. Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar”, decía Carlitos ese día.



Este viernes por la noche, durante la nota con el periodista Alejandro Fantino, Tevez hizo referencia a ese momento y confesó que “todos me preguntaban por qué, si estaba flaco, si estaba bien. Yo llamé el día anterior a (Juan Román) Riquelme y le pedí que me preparara la sala de conferencias, que iba a anunciar que me iba”.

“Ahí mi familia tomó consciencia de que no iba a jugar más. Entonces, en mi último cumpleaños me saqué unas fotos con los más cercanos, tomé el micrófono y lo dije. Dejé el fútbol porque perdí a mi fan número 1. Él venía a verme desde que tenía 8 años”, explicó al hacer alusión a su padre, Don Segundo, que falleció en febrero de 2021.

Por otra parte, Tevez anticipó que su idea es ser director técnico: “Voy a dirigir. Tengo un proyecto muy lindo, con Chapa Retegui, hace cuatro meses que estamos trabajando, también con mis hermanos. Estoy enganchado y tengo el mismo cosquilleo de cuando jugaba”.