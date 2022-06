Cristina Fernández de Kirchner utilizó un comunicado realizado por funcionarios del área de Energía para acusar al Ministerio de Producción de realizar una operación perodística en off contra sus afirmaciones durante el acto por los 100 años de YPF. Según difundió la vicepresidenta, desde ese Ministerio se repartió una "respuesta" a sus dichos, dirigida a varios periodistas, en la que se aseguraba que “la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

En un posteo publicado en Twitter, la ex presidenta escribió: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”.

Al mismo tiempo, compartió un comunicado publicado por Energía Argentina, el área atacada por la jugada mediática, el cual informó que “A la categoría de “funcionarios que no funcionan, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.

El comunicado que atribuyen al Ministerio de Producción

Según aseguró el comunicado de los funcionarios cercanos al kirchnerismo, el Ministerio de Producción difundió un mensaje en off a distintos periodistas con una respuesta directa a las palabras de la ex presidenta cuando le dijo a Alberto Fernández “Vos que tenés lapicera, te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país”:

"Información en OFF. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es Integración Energética Argentina (IASA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA). La secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema pero el presidente de Iesa, Agustín Gerez, dijo que si no respondían en el acto se le caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina.”

Concentrando sus críticas en los funcionarios de Producción, Energía Argentina consideró que “esta vez, el periodismo actuó correctamente consignando que se trataba de una información en off difundida desde el Poder Ejecutivo y encomillando los textuales que aparecen en sendas notas de Infobae y La Nación”.



Respuestas a las acusaciones

Después de reproducir las declaraciones en off que aseguran que surgieron del Ministerio dirigido por Matías Kulfas, Energía Argentina responde puntualmente cada una de las "acusaciones". En lo referido a la adquisición de caños, aseguraron que es un tema “estrictamente normativo que está establecido en la NAG-100 (Parte C- Sección 105). Una condición previa para proceder a definir los espesores necesarios, es determinar la clase de trazado del gasoducto, cuestión que nos remite a la parte a de la Nag 100, Sección 5. La nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante”.

Agregaron que “previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de acero que indicara qué empresas podrán cumplir con los requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubo consultas realizadas por seis empresas pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta”.

Sobre la adquisición de válvulas, dijeron que “este punto no merece mayores aclaraciones, ya que el proceso licitatorio GNK 01/2022 para la adquisición de válvulas aún se encuentra abierto y el mismo será declarado fracasado por parte de Energía Argentina debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados. No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”.

