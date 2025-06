Para Sergio Massa, Axel Kicillof debe proponer los candidatos para encabezar las principales listas seccionales y la nacional para “ordenar la discusión”. Así se lo dijo a su tropa provincial este domingo durante un encuentro virtual con el Frente Renovador. Allí también subrayó que los nombres deben venir acompañados de una estrategia. Ante la consulta de un intendente, aseguró que, si todo se rompe y hay dos listas, entonces “habrá tres”. Pero remarcó que debe primar la unidad porque hay que construir un frente que refleje la disputa actual: “Peronismo o Milei”.

En un encuentro por zoom que duró alrededor de cuatro horas, Massa escuchó las ideas, posturas y preguntas que surgieron entro los más de 300 dirigentes que se dieron cita a las 18. Entre sus conclusiones, reconoció que Kicillof tiene todo el derecho a conducir la campaña bonaerense por ser el gobernador y porque “se juega su futuro”. Pero, en paralelo, resaltó la necesidad de definiciones desde Calle 6: nombres, listas y estrategia, porque “sin nombres no hay campaña y sin campaña no hay destino”.

A su juicio, la postura del gobernador sobre la necesidad de potenciar su representación en las listas es válida, pero advirtió que no alcanza con nombres conocidos. “Hace falta representación real, conexión con el pueblo y coraje para dar la discusión de fondo”, subrayó. Esta preocupación, tal como lo definieron a Buenos Aires/12 algunos dirigentes que escucharon al último candidato a presidente del peronismo, se acrecienta en el conurbano tras el escenario de desdoblamiento que lleva a elegir candidatos provinciales el 7 de septiembre y diputados nacionales el 26 de octubre.

Antes la consulta de este medio, en Gobernación respondieron que “las cabezas de listas tienen que ser de consenso”. “Hay que elegir el mejor representante para cada sección, que represente bien los intereses del lugar y tenga buen diálogo con todos los actores de la región, no importa de qué espacio sean”, agregaron.

Durante la reunión, Massa hizo hincapié en construir con amplitud y puso en valor la reunión de Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof días antes del fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta. ¿Por qué? Porque, desde su mirada, el kirchnerismo es más que La Cámpora. Al afirmarlo, el domingo mencionó a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, a Federico Otermín de Lomas de Zamora y al ex titular de la Cámara de Diputados y exjefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, como dirigentes alineados con la presidenta del PJ, pero con “otras formas y recorridos” respecto a la organización que lidera Máximo Kirchner.

Con una encrucijada latente de cara al cierre de alianzas el 9 de julio y de listas el 19, Massa puso sobre la mesa su estrategia, la cual expuso días atrás en la sede del Partido Justicialista a las pocas horas de conocerse la ratificación de la condena a CFK. Se trata del Frente Peronismo para competir, con ese sello, ante Javier Milei. Desde su mirada, esta es “la discusión de época”, y debe librarse con un fuerte peso en la comunicación digital. “El peronismo también será digital o no será”, señaló.

Como el escenario ideal puede no darse, el tigrense no dudó en contestar la consulta de un intendente que preguntó cuál será la estrategia en caso de una ruptura: “Vamos solos”. Señaló que, si no hay lista unificada, habrá tres listas porque el Frente Renovador conformará la propia y sostuvo que el radicalismo será permeable a un acuerdo con su espacio antes que competir en soledad.

En ese momento, levantó el nombre de Juan Andreotti, intendente de San Fernando, como un candidato potable a encabeza la nómina para senadores provinciales por la Primera, más allá de que cerca del jefe comunal aseguraron a este medio que su intención no es ser candidato, “pero habrá que ver si se lo piden de arriba”. Massa también habló de convocar una figura “famosa” para la Tercera y que las secciones del interior podrían estar encabezadas por los intendentes del espacio.

La necesidad de reglas claras

Massa y Kirchner mantienen una dinámica aceitada en lo que remite a la estrategia electoral. Tal como contó este medio, durante el fin de semana largo hubo conversaciones para delinear el hilo conductor de un nuevo frente electoral, se habló de posibles apoderados y reglas para competir. Según lo anunciado, este martes habría una reunión más amplia que involucre a otros partidos, como el Patria Grande de Juan Grabois.

Desde Calle 6, aseguraron a este medio que aún no llegó ninguna invitación, aunque resaltaron que no sorprendió. “Entendemos que La Cámpora y el Frente Renovador son un mismo espacio y están unificando posturas para luego sentarse a dialogar con otros sectores, que tienen una conformación distinta, como nosotros”, indicaron desde la mesa chica de Kicillof.

Pero Massa volvió a hablar del frente Peronismo ante su tropa. Quince de los dieciséis intendentes renovadores en la provincia, once legisladores provinciales, seis nacionales y 235 concejales bonaerenses escucharon que “la constitución del Frente es una necesidad jurídica y política”.

En primer término, aseguró el ex ministro, debe tener reglas claras y fortaleza jurídica porque la Justicia Electoral exige un marco formal de estas características para competir. Y, al mismo tiempo, es política, “porque la discusión de época ya está planteada: es Peronismo o Milei”. En la misma línea, sostuvo que hay que armar todo el engranaje, desde apodaros y junta electoral, y los distintos mecanismos para dirimir conflictos y cumplir con la acordada de la Cámara electoral a partir de la suspensión de las PASO.

A Andreotti de San Fernando, Javier Osuna de Las Heras, “Juanchi” Martínez de Rivadavia, Maximiliano Sciaini de Roque Pérez, Blanca Cantero de Presidente Perón, Javier Gastón de Chascomús, Alberto Gelené de Las Flores, Pablo Garate de Tres Arroyos, Sebastián Ianantuony de General Alvarado, Marcos Pisano de Bolívar, Ricardo Marino de Patagones, Sergio Bordoni de Tornquist, Darío Golía de Chacabuco, Freddy Zavatarelli de General Pinto y Miguel Gesualdi San Andrés de Giles, les advirtió que la unidad se construye incluyendo y no excluyendo. Lo mismo para Matías Nebot de Saavedra, quien estuvo ausente con aviso.

Al grupo de intendentes renovadores les indicó que no quiere ninguna lista judicializada. Quiere evitar los conflictos y, por sobre todo, las derrotas. Por eso, “hay que sumar al kirchnerismo y al Movimiento Derecho al Futuro y dar el ejemplo, porque no podemos exigir unidad arriba si no se practica abajo”.

La estrategia digital

A lo largo del encuentro que comenzó a las 18 y terminó alrededor de las 22, Massa subrayó la importancia de delinear una estrategia enmarcada en el debate digital, analizando el territorio digital como un nuevo terreno de disputa política. Allí lanzó, con cierto tono de broma, que “el peronismo será militante digital y 2.0 o no será”. Más allá del tono, entre los presentes no lo tomaron como chicana. “La política del siglo XXI se juega también en los celulares y si no llegamos ahí, ganan otros”, resonó entre los presentes.

Además de una cuestión de soporte, Massa pidió que se configure una agenda de campaña nutrida de una batería de propuestas vinculadas en la capacitación laboral, la seguridad, las pymes y un eje puntual en el interior sobre los productores agropecuarios. Pero volvió a insistir en que deben ser constituidas con un contenido digital simple.

“Todo tiene que ser contado con lenguaje digital, con formatos pensados para redes, porque el pueblo está ahí, y la política tiene que escuchar y luego hablar donde se la escuche”, indicó. No dejó pasar por alto la necesidad de ampliar el frente lo más posible y no abandonar la bandera de una renovación programática de cara a los nuevos desafíos que atraviesa la sociedad.