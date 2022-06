El director técnico del Seleccionado argentino, Lionel Scaloni catalogó a Lionel Messi como "patrimonio del fútbol mundial", tras los cinco goles que marcó el supercrack rosarino en la goleada por 5-0 ante Estonia. "Messi es patrimonio del fútbol mundial, no sólo de Argentina. El día que no juegue más lo vamos a extrañar", declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.



"Ojalá que siga jugando y que todo el mundo lo pueda disfrutar porque es un placer verlo. No me quedan palabras para describirlo, por todo lo que genera. Es un placer tenerlo en el grupo y entrenarlo", añadió Scaloni sobre Messi que alcanzó los 86 tantos con el seleccionado argentino, e igualó el récord que compartían Juan Marvezy y José Manuel Moreno, quienes en 1941 y 1942 le marcaron cinco goles a Ecuador en sendos partidos jugados en Santiago de Chile y Montevideo por el campeonato Sudamericano.



Sobre el partido, el DT de la selección opinó que "en el primer tiempo no se estuvo del todo bien. Ellos se metieron atrás y no encontramos los espacios. Pero en el segundo mejoramos, hicimos cambios posicionales, se abrió el partido y fue diferente. Afrontamos el partido como siempre, a pesar que era uno de los "no complicados" y eso es "lo mejor", agregó Scaloni.



"Ahora empezará la cuenta regresiva. Estamos bien, al igual que las otras selecciones, no somos más ni menos favoritos", opinó el entrenador acerca de las chances argentinas en el próximo Mundial de Qatar. "Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, pero sabemos que el fútbol actual está difícil y no hay que creerse que está todo hecho ni que somos imbatibles y mucho menos en un mundial.

Sabemos que un partido malo te puede dejar afuera", concluyó Scaloni

"Es increíble lo que genera Leo Messi, tiene un imán con el gol y cuando le caen no te perdona, te la manda a guardar" declaró por su parte Alejandro "Papu" Gómez cuando lo consultaron sobre la extraordinaria actuación del supercrack rosarino. Gómez también señaló que "sirvió mucho la gira para juntarnos, para trabajar y estar juntos. Tenemos la moral alta, el equipo no pierde y no bajamos la guardia" agregó el jugador del Sevilla de España.