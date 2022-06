La noticia pura y dura es que la canción "Running Up that Hill" de Kate Bush incrementó un 153% sus escuchas en Spotify después de que apareciera en el primer episodio de la actual temporada de Stranger Things. El tema, que es parte del disco Hounds of Love, sobrepasó además a "Wuthering Heights" como el más popular de la cantante. Pero, ¿cómo sucedió esto? Según explicó a Variety Nora Felder, la supervisora musical de la serie de Netflix, la canción encajaba a la perfección en la escena clave para el personaje Max Mayfield (Sadie Sink). "Hice un esfuerzo para alinearme internamente con lo que los Duffer (Matt y Ross, los creadores del programa) sentían que eran los elementos más importantes que se precisaban y mi propio entendimiento de los complejos sentimientos de Max", aseguró.

Así fue como Felder llegó a "Running Up that Hill", pero sabiendo que Kate Bush no es muy propensa a ceder los derechos de sus canciones para cine o televisión. "Me senté con el coordinador de derechos y pusimos elaboradas descripciones de las escenas en las que se usaría el tema, para que Kate y la gente que trabaja con ella pudieran entender completamente el uso que queríamos darle". El contacto con la cantante fue a través de Sony Music Publishing, que le presentó la idea sabiendo también que Bush es "selectiva" en cuanto a licenciar su música. Finalmente, llegó la respuesta positiva. La artista no sólo había entendido perfectamente el uso que querían darle a su canción, sino que es fan de Stranger Things desde que salió la serie.