“Hacer teatro con un texto no escrito para teatro es una forma de experimentar y de no ir a lo seguro”, dice la directora Fedra García. Por este motivo, muchos de sus estrenos se basaron en adaptaciones de autores diversos, entre otros, Leónidas Lamborghini, Armando Discépolo, Paco Urondo y Haroldo Conti, de quien tomó uno de sus cuentos ("Ad Astra") para convertirlo en El vuelo de Basilio, una obra para las infancias. En la entrevista con Página/12 la directora asegura: “Cuanto menos sepa cómo se hace algo, mejor”. Y como le rondaba la idea de homenajear “a una autora poco visitada”, entre varias eligió a María Granata, a quien había leído en la escuela primaria. Así, acaba de estrenar también para las infancias, Alejandra y los mundos, espectáculo interpretado por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, con música original de Miguel Angel Pesce, vestuario de Victoria Chacón, iluminación de Marco Pastorino y escenografía de Micaela Sleigh.

“Hacer versiones es un desafío”, dice la directora y autora, quien ya lo había experimentado cuando en cuarto grado versionó La sirenita y el capitán de María Elena Walsh. Sin embargo, recién cuando interrumpió sus estudios de biología y se decidió a cursar la carrera de dirección en la UNA descubrió su verdadera vocación. “Cada vez me animo más a escribir”, afirma García. “Me resulta difícil comenzar de cero, necesito una base para imaginar otra cosa y mi excusa siempre es la literatura”.

Hoy, María Granata, autora de Los viernes de la eternidad entre tantos títulos, está próxima a cumplir 105 años. Y aunque continúa lúcida, Fedra se comunicó con su nuera, quien le pasó textos que no conocía. “Escribió muchísimo”, se asombra la directora. “Por eso, más allá de una postura feminista, me pregunto qué nos pasa en nuestra relación con el pasado que no conocemos a nuestras autoras”. Además de prolífica poeta y narradora, Granata fue militante ya en tiempos del primer peronismo y autora de ensayos, entre los que se destaca La mujer en la gesta heroica del 17 de octubre.

Fedra García da clases en la UNSAM en la carrera de Títeres y cuenta que la práctica docente la lleva a repensar códigos ya instituidos. ”¿Siempre deben estar de negro los manipuladores?”, fue una de las preguntas que resolvió en Alejandra…, colorido espectáculo interpretado por 15 titiriteros. ”Fue un placer probar e indagar con ellos los juegos escénicos, los textos, las canciones”. De gran despliegue visual, los títeres de Alejandro Bracchi interactúan con un enorme planisferio de madera calada y carros que se transforman en diversos espacios bajo efectos lumínicos.

La historia que cuenta Alejandra… comienza cuando el personaje de la escritora, María, está pensando un nuevo cuento: así surge el personaje de la niña que recibe de su abuela un mapa gigante como regalo de cumpleaños quien, junto a su amigo Agustín sueña en conocer todos los continentes. “Mientras hacían la tarea veían que nevaba en el polo norte, mientras en China llovía de manera torrencial. O en el mar Mediterráneo corría una brisa suave y tibia, que apenas hacía mover las olas”, explica García.

“Es la fantasía la que va a su encuentro y les propone juegos”, describe la autora, quien, a partir de dos cuentos de Granata ("Tatitón aventurero" y "Agustín y la ventanita") creó el viaje fantástico de los dos niños desde Alaska hasta Kenia, donde conocen a muchos animales y hacen amigos que luego recalan en Buenos Aires. Asimismo, el cuento "Tico y Tuco", también de Granata, inspiró a García la aventura de enfrentar a un cazador a quien los pequeños protagonistas le dedican una lección de vida, dado que “aprende a comprender las ventajas de jugar en grupo y encontrarse con lo desconocido”.

“Hablamos mucho sobre la inclusión pero a veces no la hacemos realidad”, analiza Fedra García. “Por eso quise referirme sobre la necesidad de expandirnos, de encontramos con los otros en mundos desconocidos”. Y si una pequeña jirafa con ruedas se transforma en un muñeco de más de dos metros, sobre esta y otras sorpresas que suceden en escena, observa: “Quisimos jugar con las dimensiones, que un pequeño objeto se vuelva gigante, reconfigurado a través de la fantasía”.

